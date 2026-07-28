Vaultica entra nel CERN Internet Exchange Point per rafforzare la connettività digitale europea

Vaultica Data Centers, attiva nei servizi di colocation per le imprese, entra in CIXP, il CERN Internet Exchange Point, uno degli hub di interconnessione Internet attivi in Europa sin dalle prime fasi di sviluppo della rete moderna.

Con l’inserimento di Vaultica, CIXP riunisce oggi oltre 40 membri provenienti dall’Europa e da altri mercati internazionali, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di piattaforma neutrale e affidabile per lo scambio di traffico Internet tra operatori di rete, Internet service provider, istituzioni di ricerca e organizzazioni internazionali.

Fondato nel 1996, CIXP nasce all’interno del CERN con l’obiettivo di offrire un luogo neutrale in cui le reti possano interconnettersi in modo efficiente, sicuro e affidabile. In quasi trent’anni di attività, è diventato un punto di riferimento per un ecosistema ampio e altamente specializzato, che include diverse realtà e reti nazionali per la ricerca e l’istruzione in Europa e non solo.

Per Vaultica, l’ingresso nel CERN Internet Exchange Point rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della propria infrastruttura digitale e della propria capacità di supportare aziende, operatori e organizzazioni nella gestione di servizi sempre più connessi, distribuiti e mission critical.

In un contesto in cui la domanda di capacità digitale continua a crescere, spinta da cloud, intelligenza artificiale, servizi data-driven e nuove esigenze di sovranità digitale, la qualità dell’interconnessione diventa infatti un elemento sempre più centrale. Non si tratta solo di aumentare la capacità disponibile, ma di garantire percorsi più efficienti, resilienti e sostenibili per il traffico dati.

Gli Internet Exchange Point come CIXP svolgono un ruolo fondamentale proprio in questa direzione: permettono alle reti di scambiare traffico direttamente, riducendo la dipendenza da percorsi più lunghi o complessi e contribuendo a migliorare prestazioni, affidabilità e continuità dei servizi digitali. Quando il traffico resta locale o segue percorsi più efficienti, può viaggiare per distanze più brevi, con benefici non solo in termini di latenza e qualità del servizio, ma anche di efficienza energetica.

CIXP opera su base non profit e secondo un modello di recupero dei costi, ponendo al centro qualità, neutralità e affidabilità del servizio più che la sola dimensione dell’infrastruttura. Questo approccio lo rende un ambiente particolarmente rilevante per organizzazioni che necessitano di connettività robusta, efficiente e indipendente, in un’epoca in cui l’accesso stabile e sicuro ai dati è diventato una componente essenziale per la competitività economica, la ricerca scientifica e la continuità operativa.

L’ingresso di Vaultica si inserisce quindi in una visione più ampia: contribuire allo sviluppo di un’infrastruttura digitale europea più solida, interconnessa e sostenibile, capace di accompagnare l’evoluzione delle imprese e delle istituzioni in uno scenario sempre più dipendente dalla disponibilità, dalla prossimità e dalla qualità dei dati.

“Entrare a far parte del CERN Internet Exchange Point rappresenta per Vaultica un passaggio importante e coerente con la nostra visione di infrastruttura digitale: aperta, resiliente, efficiente e sempre più vicina alle esigenze reali di imprese, operatori e istituzioni”. ha dichiarato Sherif Rizkalla, CEO di Vaultica. “Spesso si tende a considerare Internet come qualcosa di immateriale, ma dietro ogni servizio digitale ci sono reti, data center, fibre e punti di interconnessione che ne determinano qualità, affidabilità e sostenibilità. In un momento in cui l’Europa è chiamata a rafforzare la propria autonomia digitale, collaborare con ecosistemi come CIXP significa contribuire concretamente a costruire una connettività più robusta, efficiente e sostenibile per il futuro”.