Vectra AI Platform è sul marketplace di CrowdStrike

Vectra AI ha annunciato che la Vectra AI Platform con Attack Signal Intelligence brevettata è disponibile nel marketplace di CrowdStrike. Quest’ultima si conferma, così, una destinazione unica e un ecosistema di livello mondiale di prodotti di sicurezza di terze parti.

I clienti di CrowdStrike Falcon possono così acquistare la piattaforma di rilevamento, indagine e risposta agli attacchi ibridi del settore completamente integrata e guidata dall’AI.

Come funziona la Vectra AI Platform con CrowdStrike Falcon

La Vectra AI Platform funziona con la piattaforma CrowdStrike Falcon per fornire ai clienti un segnale di attacco integrato su cloud pubblico, identità, SaaS, reti ed endpoint. Il tutto consentendo ai team SOC di tenere il passo con i moderni attacchi ibridi. Il nuovo marketplace di CrowdStrike collega CrowdStrike a Vectra AI, che rappresenta un’integrazione affidabile alla piattaforma Falcon.

“Man mano che le organizzazioni passano ad ambienti ibridi, hanno bisogno di soluzioni che consentano di tenere il passo con la crescente sofisticazione, velocità e scalabilità degli attacchi ibridi”, ha dichiarato Kevin Kennedy, Senior Vice President of products di Vectra AI. “Ora che la Vectra AI Platform è disponibile per l’acquisto diretto nel marketplace di CrowdStrike, è più facile che mai per i clienti di CrowdStrike procurarsi il segnale di attacco integrato che la nostra piattaforma offre. Il tutto mantenendo la promessa di attuare una strategia di rilevamento e risposta estesi”.

“Il marketplace di CrowdStrike permette di far conoscere partner tecnologici e di servizi alla nostra comunità di clienti, consolidando la leadership di CrowdStrike come ecosistema di cybersecurity”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Il lancio del marketplace di CrowdStrike porta prodotti di terze parti come la Vectra AI Platform ai nostri clienti con un semplice click. Così facendo si aiutano le organizzazioni di tutte le dimensioni a ridurre i rischi e a migliorare i risultati della cybersecurity grazie a Falcon”.