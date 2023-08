Veeam leader per Gartner

Veeam Software, specialista nella protezione dei dati e nel recupero dei ransomware, è stata posizionata da Gartner, nel quadrante Leaders del Magic Quadrant 2023 per le soluzioni di backup e ripristino aziendali. È la settima volta consecutiva che Gartner riconosce la società come Magic Quadrant Leader e il quarto anno consecutivo che questa si posiziona al primo posto per la capacità di esecuzione, il che, a nostro avviso, testimonia il motivo per cui le aziende scelgono Veeam. Secondo l’IDC Semiannual Software Tracker 2H’22, Veeam è il primo fornitore al mondo nel mercato dei software di replica e protezione dei dati.

“Veeam continua a garantire i più elevati standard di prodotto ai suoi 450.000 clienti, mentre lavoriamo insieme per assicurare la loro resilienza aziendale e il rapido ripristino da ransomware e attacchi informatici,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO at Veeam. “Nell’ambito del recente lancio di Veeam Data Platform e della nostra attenzione alla protezione dei dati e al recupero dei ransomware, Veeam ha rilasciato quasi 30 aggiornamenti di prodotto negli ultimi 12 mesi, con quasi 1.000 nuove funzionalità e miglioramenti, grazie alla collaborazione con i partner e i clienti e al nostro costante impegno nel fornire le soluzioni tecnologiche di cui hanno bisogno per mantenere in funzione le loro aziende.”

Veeam Data Platform offre funzionalità più avanzate di sicurezza dei dati, ripristino e cloud ibrido per l’intero ambiente IT: multi-cloud, virtuale, ibrido, fisico, SaaS (M365, Salesforce) e Kubernetes. Veeam Backup & Replication v12, la base della Veeam Data Platform, fornisce il miglior backup sicuro della categoria e un ripristino veloce e affidabile da ogni minaccia informatica, incluso il ransomware, per mantenere le aziende resilienti e funzionanti. Grazie all’approccio della piattaforma, ogni ambiente, per quanto complesso, può essere protetto e ripristinato rapidamente, sconfiggendo gli attacchi ransomware e garantendo la massima efficienza e affidabilità alle aziende di tutte le dimensioni.

I report Magic Quadrant sono il risultato di una ricerca rigorosa e basata sui fatti in mercati specifici, che fornisce una visione delle posizioni relative dei fornitori in mercati in cui la crescita è elevata e la differenziazione dei fornitori è netta. I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leaders, Challengers, Visionaries e Niche Players. Il rapporto include l’analisi di 14 fornitori di soluzioni di backup e ripristino dei dati aziendali.