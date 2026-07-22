Vertiv amplia le capacità produttive e di collaudo del campus di Tognana, vicino a Padova

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, annuncia nuovi investimenti per ampliare le capacità produttive dei chiller e le attività di collaudo integrato presso il sito di Tognana di Piove di Sacco, vicino a Padova. L’azienda prevede di raddoppiare le capacità produttive di chiller nell’area entro la fine del 2026 e di completare un nuovo laboratorio per testare chiller di grandi capacità all’inizio del 2027. La crescita del sito sta inoltre generando nuove opportunità professionali all’interno del campus. La struttura è uno dei principali poli di Vertiv dedicati allo sviluppo delle tecnologie di raffreddamento e integra attività di ricerca e sviluppo, product management, produzione e un Customer Experience Center, dove clienti e consulenti possono assistere a test in presenza di un’ampia gamma di tecnologie di raffreddamento lungo l’intera catena di raffreddamento, in condizioni operative reali.

Con la crescente domanda di sistemi di raffreddamento in grado di supportare applicazioni di AI ad alta densità, Vertiv sta potenziando le attività produttive e introducendo nuovi processi di produzione presso il sito di Tognana, per sostenere le capacità produttive regionali e globali dei chiller. L’azienda sta inoltre investendo in un nuovo laboratorio integrato per il collaudo di chiller di grandi capacità, destinato a validarne l’integrazione con sistemi di liquid cooling in condizioni di carico ad alta densità e in un’ampia gamma di temperature estreme. L’ampliamento delle capacità consentirà ai clienti di verificare l’efficacia del raffreddamento nelle condizioni operative previste e di implementare soluzioni sempre più complesse con maggiore rapidità e sicurezza.

“L’intelligenza artificiale sta introducendo esigenze di raffreddamento che fino a due anni fa non esistevano, con densità sempre più elevate, tempi di implementazione più rapidi e nessun margine di compromesso sull’affidabilità” ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “L’espansione di Tognana ci permette di potenziare ulteriormente la nostra leadership grazie a una maggiore capacità produttiva, attività di test integrate e tecnologie avanzate di raffreddamento progettate per le attuali e future generazioni di chip. Questo investimento consolida la nostra capacità di guidare l’innovazione del settore.”

Nell’ambito della crescita e dell’incremento delle attività produttive, sono attualmente aperte numerose posizioni presso la sede di Tognana, tra cui saldobrasatori, collaudatori senior e junior, assemblatori e responsabili di team produttivi oltre ad altri profili professionali. Per supportare il recruiting, Vertiv ha previsto un evento di Walk-in Interview il 23 luglio alle ore 18:00 presso SeDici – Caffè Cucina Eventi ad Arzergrande, offrendo ai candidati l’opportunità di conoscere l’azienda e approfondire le posizioni attualmente aperte.

Vertiv è presente nel sito di Tognana fin dagli anni Sessanta, raccogliendo l’eredità di marchi storici come Vertiv Liebert e Hiross, pionieri nel settore del raffreddamento di precisione. Oggi il campus rappresenta uno dei principali poli europei di Vertiv per il raffreddamento dei data center, integrando innovazione, produzione, attività di test e di esperienza diretta per i clienti. Insieme allo stabilimento di Castel Guelfo, vicino a Bologna, costituisce uno dei principali hub tecnologici europei dell’azienda. Le sedi di Bologna e Tognana ospitano inoltre la Vertiv Academy, che offre programmi di formazione dedicati a tecnici, partner e professionisti del settore. Entrambe fanno parte di una rete globale composta da 30 centri di formazione e academy, di cui 15 situati nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

“Le competenze dei nostri team di Tognana sono fondamentali per consentire a Vertiv di rispondere alle sfide sempre più complesse del raffreddamento” ha affermato Sam Bainborough, vice president, thermal business di Vertiv in EMEA. “Grazie all’ampliamento delle capacità produttive, delle attività di test integrate e delle competenze presenti sul territorio, il campus rafforza il ruolo strategico nel supportare i clienti in tutta EMEA e nei mercati globali, contribuendo al contempo alla creazione di occupazione qualificata nella regione.”