Webinar S2E e Knowb4: minacce cyber e strategie di sicurezza efficaci

Il 24 ottobre dalle 14,30 alle 15.30, si terrà il webinar gratuito di S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni, organizzato in collaborazione con Knowb4, dal titolo “La diffusione della ‘security culture’ per ridurre il rischio fattore umano e i rischi di compliance normativa”. Durante il webinar si analizzeranno il contesto attuale, le principali minacce digitali e l’adozione di strategie pratiche per creare una cultura della sicurezza efficace all’interno delle aziende.

S2E, socio Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), si impegna da tempo nella diffusione di una cultura della prevenzione in ambito security. Questo evento si inserisce nell’ambito del ECSM, la campagna annuale dell’UE sostenuta dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), un progetto di awareness della cybersicurezza promosso a livello europeo, che prevede la progettazione e la realizzazione di campagne annuali di sensibilizzazione per i cittadini e le organizzazioni europee durante il mese di ottobre, a cui S2E aderisce ormai da tre anni.

Il programma del webinar di S2E

Il webinar di S2E sarà condotto da Roberto Obialero, S2E Ciso & Business Line Manager, Membro del Comitato Direttivo del Clusit, e Davide Di Bernardo, KnowBe4 Regional Enterprise Account Executive Italia.

Di seguito l’agenda dell’evento:

14:30- 14:35 – Benvenuto e Introduzione

14:35 – 14:50 – Il rischio umano in Cybersecurity: minacce e soluzioni Il problema principale: l’essere umano come vettore d’attacco primario Principali minacce e rischi nel panorama attuale L’importanza dell’awareness nei principali framework di cybersecurity e nelle normative EU

14:50 – 15:05 – Formazione e tecnologia per mitigare i rischi umani Confronto tra training classici e piattaforme dedicate Use case di applicazione: best practice e storie di successo Focus sulla piattaforma KnowBe4 e personalizzazione del phishing

15:05 – 15:20 – Gestione del rischio e cultura della Cybersecurity Evoluzione della cultura sulla cybersecurity nelle organizzazioni Programma di human risk management: rilevamento rapido dei rischi umani e soluzioni pratiche

15:20 – 15:30 – Sessione di domande e risposta (Q&A)

Modalità di partecipazione

La partecipazione al webinar di S2E è gratuita previa iscrizione a questo link.