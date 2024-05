I budget per la cybersecurity aumentano con l’avvento della GenAI

Proteggere i sistemi IT aziendali è fondamentale per il successo del business. Una loro violazione potrebbe essere fatale, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie che, da un lato migliorano sicuramente i processi aziendali, ma dall’altro mettono le organizzazioni in serio pericolo. Per questa ragione, negli ultimi anni, i budget per la cybersecurity sono stati ridimensionati, al rialzo.

La protezione dei dati e delle informazioni sensibili ha sempre svolto un ruolo fondamentale nelle strategie di cybersecurity di un’organizzazione. Tuttavia, il passaggio al business digitale e la rapida adozione dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) hanno reso la sicurezza dei dati assolutamente essenziale per permettere alle aziende di operare in modo affidabile ed efficiente. La natura dinamica delle iniziative digitali impone un approccio programmatico alla sicurezza. È un approccio che viene continuamente rivisto, revisionato e adattato per mantenere un equilibrio ottimale tra protezione e usabilità. In una parola: per essere resiliente.

L’impatto dell’AI generativa sui budget per la cybersecurity

E appunto nell’ottica di una continua revisione, una recente ricerca condotta da IDC ha evidenziato un aumento dei budget aziendali per la cybersecurity nel 2024 innescato proprio dall’ascesa dell’IA generativa. Questa tendenza sottolinea la duplice pressione che le organizzazioni devono oggi affrontare: proteggere l’uso e lo sviluppo di applicazioni GenAI e sfruttare la tecnologia GenAI integrata in sempre più soluzioni di cybersecurity.

Molti fornitori di cybersicurezza in tutto il mondo hanno infatti iniziato ad applicare l’IA generativa e altre funzionalità di IA nei loro prodotti e servizi di sicurezza per migliorare ulteriormente le loro capacità.

Secondo IDC, l’impatto della GenAI sui budget per la cybersecurity è correlato alle dimensioni dell’azienda, con una punta fino al 30% delle organizzazioni con oltre 5.000 dipendenti che cita la cybersecurity proprio come l’area principale di crescita del budget a causa della GenAI.

In Europa, la spesa per la sicurezza informatica dovrebbe aumentare del 12,3% nel 2024. Si prevede che la spesa nella regione manterrà una crescita a due cifre anche nei prossimi anni, raggiungendo gli 84 miliardi di dollari entro il 2027.

Appuntamento all’IDC Security Forum 2024

“Adattarsi e proteggere: la sicurezza resiliente nell’era della trasformazione” è il titolo dell’edizione 2024 dell’IDC Security Forum di Milano, l’annuale appuntamento di IDC con la community dei technology vendor e dei security leader aziendali, in programma il prossimo 18 giugno al Magna Pars Event Space. Con la partecipazione di analisti IDC, esperti del settore e ospiti che porteranno la loro esperienza sul campo, l’evento costituirà l’occasione per i CISO, i CIO e i dipartimenti aziendali di IT security per confrontarsi sulle direzioni della moderna gestione del rischio e della sicurezza informatica. Sul palco a condurre l’evento ci saranno Roberta Bigliani, Group VP, Head of Insights, IDC EMEA, e Maria Adele di Comite, Research Director, IDC Financial Insights Europe.