Servizi tech: una trasformazione in atto con la GenAI

È stato recentemente pubblicato lo studio “Tech services and generative AI: Plotting the necessary reinvention”, a cura di McKinsey & Company, che approfondisce come la GenAI stia ridefinendo il panorama dei servizi tech.

Tra le evidenze dello studio, si evidenzia come la GenAI abbia il potenziale per alimentare la curva di crescita del settore dei servizi tech, con la prospettiva di un mercato dei servizi di IA e IA generativa da oltre 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Di seguito condividiamo i principali punti chiave dello studio:

. Per sfruttare l’IA generativa e aggiornare alcuni dei servizi IT tradizionali, diverse aziende hanno riallocato la propria spesa in ambito tech; ciò ha spinto i fornitori a ripensare le proprie proposte di valore, i modelli di business e le strutture organizzative. Si tratta di una sfida importante, dal momento che l’IA generativa ha il potenziale per alimentare la prossima curva di crescita del settore, con la prospettiva di un mercato dei servizi di IA e IA generativa da oltre 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni e una crescita della profittabilità del 30%.

Parallelamente, nel cercare di cogliere quest’opportunità, i fornitori di servizi tech, servizi tecnologici o managed services provider (MSP) dovranno fare affidamento sul proprio ruolo tradizionale di consulenti tech “neutrali”, per proporre ai clienti le offerte migliori per uno stack tecnologico evoluto e complesso.

I prossimi 12-18 mesi saranno quindi cruciali per portare a termine questa sfida che riguarda la trasformazione dei servizi e delle modalità di erogazione, l’adozione di nuovi modelli commerciali e di go-to-market (GTM) e l’aggiornamento dei team con la ricerca di nuovi talenti.