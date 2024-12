Almaviva porta Trasporti e Logistica sul cloud AWS

Almaviva annuncia un’ulteriore accelerazione nell’adozione di tecnologie Cloud all’avanguardia per il settore Trasporti e Logistica, un importante volano per lo sviluppo sostenibile delle città e per il benessere dei cittadini.

Almaviva e AWS: innovazione cloud per il futuro della mobilità

La pluriennale esperienza di Almaviva con la piattaforma MOOVA, modulare e cloud-ready che sfrutta tecnologie digitali avanzate per abilitare nuovi paradigmi di mobilità sostenibile, combinata con i servizi cloud AWS, sicuri, affidabili e a prestazioni elevate, ha l’obiettivo di fornire soluzioni innovative ai propri clienti in Italia e Nord America.

La piattaforma MOOVA è dedicata a Authorities e Operatori di trasporti e logistica, propone un unico e avanzato framework tecnologico per la mobilità del futuro: integrata, multimodale, sostenibile e as-aservice.

MOOVA integra processi end-to-end per passeggeri e merci attraverso 5 linee di prodotto e 19 prodotti in un’unica piattaforma basata su standard internazionali. La piattaforma di Almaviva abilita il processo di transizione verso nuovi paradigmi della mobilità in modo graduale e massimizza gli investimenti pregressi dei clienti riutilizzando asset preesistenti. Grazie al cloud AWS, Almaviva può ora offrire maggiore agilità, scalabilità e time-to-market ai propri clienti.

Una partnership che indirizza verso la sovranità digitale e guarda oltre i confini

AWS sin dal 2020 è presente in Italia con un’infrastruttura cloud (Region) in grado di offrire ad Almaviva ed ai suoi clienti servizi con bassa latenza, conformi alla normativa per la sicurezza e la protezione dei dati e ai principi della sovranità digitale. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso una maggiore sostenibilità ed efficienza nel trasporto di persone e merci.

Almaviva è fra i pochi partner selezionati al mondo, che possono vantare la AWS Digital Sovereignty Competency. La AWS Digital Sovereignty Competency riconosce la capacità di supportare i clienti nell’indirizzare i requisiti di sovranità digitale all’interno dell’Unione Europea, in particolare per i settori altamente regolamentati come Pubblica Amministrazione, Finance, Healthcare, Energy, Utilities e Telecomunicazioni. Nel 2023, Almaviva ha ricevuto il premio “State or Local Government Partner of the Year – EMEA”, destinato ai migliori partner AWS in possesso della Government Competency e che hanno conseguito risultati innovativi presso le Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali. Oggi le due realtà proseguono il loro lavoro anche nel settore Trasporti & Logistica, dove, ad esempio, per il ticketing e il MaaS, l’innovazione tecnologica va di pari passo con l’evoluzione del servizio ai cittadini.

Questa iniziativa rafforza inoltre la presenza di Almaviva nel mercato nordamericano attraverso Almaviva USA, accelerando gli investimenti del Gruppo nei settori delle infrastrutture e dei trasporti in quella regione.

Dichiarazioni

Tra i casi di successo dell’applicazione sul campo di queste tecnologie, quello dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti: “Le competenze esclusive del Gruppo Almaviva e la solidità delle soluzioni AWS hanno consentito di procedere efficacemente con il percorso di transizione digitale presente nel Piano Strategico aziendale attraverso la digitalizzazione del Sistema di bigliettazione di ARST, migliorando i processi aziendali e consentendo di abilitare l’evoluzione dei servizi di mobilità sul territorio regionale”, ha affermato Carlo Poledrini, Direttore Generale di ARST.

“La solida e duratura collaborazione con AWS, che ha visto negli anni migliorare il ruolo di partnership di Almaviva e perfezionare le competenze, oggi si amplia e consolida nell’ambito delle tecnologie Cloud dedicate al mondo dei Trasporti e della Logistica, settore in cui il Gruppo è leader in Italia e sempre più presente e distintivo all’estero. Grazie all’implementazione con il Cloud AWS le soluzioni della nostra piattaforma MOOVA per la mobilità sostenibile offriranno servizi più innovativi ed efficienti a livello internazionale”, ha detto Smeraldo Fiorentini, direttore generale Trasporti e Logistica di Almaviva.