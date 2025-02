Indinvest LT accelera la crescita con Pure Storage

Pure Storage, specialista IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage avanzati a livello globale, ha fornito le soluzioni che permettono a Indinvest LT, realtà europea attiva nella produzione ed estrusione di profilati in alluminio, di assicurare la continuità delle attività di produzione nel contesto di una ambiziosa traiettoria di crescita.

L’esigenza di Indinvest LT

Indinvest LT è un’azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di billette in leghe di alluminio e nell’estrusione di profilati per i settori dell’industria e dell’architettura. La produzione si basa su un’infrastruttura IT supportata da tre datacenter interni composti da diverse macchine virtuali VMware. La raccolta e la gestione dei dati si basano su tecnologia SQL Server configurata in modalità always-on. A causa degli elevati costi di riavvio degli impianti, le attività di fonderia di Indinvest LT devono funzionare 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno senza interruzioni.

La continuità operativa è un elemento divenuto ancora più critico dopo che Indinvest LT ha raddoppiato la propria capacità produttiva. Ciò ha rappresentato una sfida per l’ambiente IT, basato su sistemi storage legacy che comportavano difficoltà di gestione, alti tempi di latenza – fino anche a 60 millisecondi di ritardo – e frequenti interruzioni dovute ad aggiornamenti e interventi tecnici. Soluzioni cloud esterne alternative non erano possibili a causa delle carenti opzioni di connettività disponibili localmente; inoltre, l’azienda aveva anche bisogno di rafforzare la protezione dei dati dagli accessi non autorizzati e dai sempre più insidiosi attacchi ransomware.

Impatto della soluzione

La sostituzione dell’ambiente storage legacy con la Pure Storage Platform ha consentito a Indinvest LT di risolvere immediatamente tutte queste necessità garantendo:

Aggiornamento trasformativo: le performance di Indinvest LT sono migliorate in modo sensibile e la latenza è stata portata al di sotto del singolo millisecondo con un impatto positivo percepito e apprezzato all’interno di tutta l’azienda, dai sistemi di produzione fino alla user experience.

Gestione semplificata: il personale ha ottenuto una semplificazione delle attività di deployment, utilizzo e manutenzione rispetto agli storage tradizionali, con un conseguente alleggerimento del carico di lavoro svolto dal team IT.

Modernizzazione continua e trasparente: l'abbonamento Pure Storage Evergreen garantisce la costante disponibilità di aggiornamenti hardware e software trasparenti senza fermi programmati né interruzioni operative.

Protezione assoluta: contro qualunque perdita di dati provocata da cyberattacchi e interruzioni impreviste, Indinvest LT si avvale ora della funzione Pure Storage SafeMode Snapshots per ottenere copie immutabili dei dati che non possono essere cifrate né cancellate dai cyberattaccanti. Per maggior sicurezza è stata attivata anche una replica asincrona su un terzo nodo attraverso la funzione Pure Storage ActiveCluster.

Rapidità di ripristino: la Pure Storage Platform soddisfa gli obiettivi di RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective) di Indinvest LT, essenziali per poter minimizzare qualsiasi impatto negativo di eventuali interruzioni.

Dichiarazioni

“La nostra infrastruttura IT deve essere in grado di gestire un ambiente di produzione continuo, con tempi di inattività minimi. I dati devono essere ‘caldi’ per non impattare negativamente sulla produzione. Pure Storage soddisfa i nostri requisiti di RTO e RPO, ma soprattutto migliora la disponibilità fino al punto che dobbiamo preoccuparci raramente dei backup, permettendoci di minimizzare le perdite di dati e le interruzioni della produzione. E per quanto riguarda le prestazioni, appena abbiamo implementato Pure Storage il cambio di marcia è stato talmente evidente in tutta l’azienda che diversi colleghi ci hanno chiesto cosa fosse successo”, ha dichiarato Andrea Consalvi, IT Infrastructure Manager, Indinvest LT.

“Siamo lieti che Indinvest LT ci abbia affidato la responsabilità di contribuire a mantenere la sua produzione sempre attiva su base 24/7. Sappiamo che mantenere aggiornata la tecnologia senza fermi pianificati è un vantaggio trasformativo per le aziende italiane e siamo felici di poterlo fare con la Pure Storage Platform”, ha commentato Umberto Galtarossa, Partner Technical Manager, Pure Storage.