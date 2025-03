Saudi Telecom incrementa la sicurezza 5G con Juniper

Si rafforza la partnership tra Saudi Telecom Company, il più grande operatore di telecomunicazioni dell’Arabia Saudita, e Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native. Le due aziende hanno collaborato per migliorare ulteriormente l’infrastruttura del gateway di sicurezza di rete (SGi) 5G-ready del service provider, aggiungendo nuove funzionalità di automazione nell’implementazione del firewall di nuova generazione Juniper SRX. Queste nuove caratteristiche migliorano l’esperienza utente, aumentano la capacità e riducono i costi, mantenendo al contempo la massima efficacia della sicurezza e gli impegni di sostenibilità.

I vantaggi della partnership tra Saudi Telecom e Juniper Networks

Saudi Telecom ha adottato l’approccio AI-Native Security di Juniper, che è parte integrante della Juniper AI-Native Networking Platform, costruendo così la sicurezza di nuova generazione end-to-end anziché come overlay. In questo modo, Saudi Telecom può sfruttare i migliori insight e le migliori azioni e automazioni per proteggere utenti, applicazioni e infrastrutture, ottenendo un ambiente ad alte prestazioni, progettato per l’individuazione tempestiva delle minacce e in grado di tenere lontani i cybercriminali.

La funzione software Automated Express Path+ di Juniper è stata attivata nei firewall Juniper Networks SRX 5800 di Saudi Telecom senza che fosse necessario investire in un nuovo hardware. Il nuovo software automatizza l’identificazione e il flusso accelerato dei dati. L’aggiornamento delle funzioni di sicurezza consente ora di elaborare i dati in maniera efficiente e a una velocità fino al 48% superiore rispetto a prima.

Inoltre, l’aggiornamento delle funzioni di automazione di Saudi Telecom ha permesso all’azienda di ottenere significativi risparmi in termini di spese in conto capitale (CapEx) e operative (OpEx), ottimizzando l’efficienza complessiva dell’infrastruttura. Ad esempio, il consumo energetico richiesto per il funzionamento dei gateway SRX è stato ridotto fino al 30%, favorendo al contempo la sostenibilità grazie all’implementazione di sistemi più potenti con un ingombro ridotto. Il risultato è la sostanziale riduzione del costo per gigabit erogato.

I clienti che utilizzano l’ampia gamma di servizi business e consumer di Saudi Telecom potranno beneficiare di prestazioni ottimizzate e ancora più rigore nella sicurezza grazie all’automazione. Ad esempio, la latenza della rete (che può causare un “jitter” che riduce la qualità dei contenuti digitali) sarà ridotta fino al 600%, mentre i più rigorosi criteri di sicurezza saranno applicati in modo coerente e intelligente al traffico dati su larga scala.

Dichiarazioni

“Saudi Telecom è irriducibile nella ricerca di offerte in grado di aumentare la velocità e la sicurezza a costi contenuti e che abbiano una reale attenzione verso la sostenibilità”, commenta Bader Allhieb, Infrastructure VP di Saudi Telecom Company. “Le ultime innovazioni di Juniper con il software di automazione e le sue funzionalità di sicurezza avanzate hanno permesso a Saudi Telecom di sbloccare prestazioni firewall di nuova generazione senza precedenti e ridurre significativamente il consumo di spazio ed energia. Ora possiamo continuare a fornire la migliore esperienza utente possibile in modo semplice, responsabile ed efficiente, permettendo a Saudi Telecom di distinguersi mentre proseguiamo nell’era del 5G”.

“I service provider si confrontano con aspettative sempre più esigenti da parte degli utenti per quanto riguarda la velocità di trasmissione dei dati e la larghezza di banda disponibile, sulla base dell’enorme potenziale del 5G”, afferma Mike Spanbauer, Technology Evangelist di Juniper Networks. “Allo stesso modo, resta fondamentale rispondere alla richiesta di una sicurezza più sofisticata e adeguata alle minacce, in grado di identificare e mitigare con successo e rapidamente rischi noti e sconosciuti su un’ampia gamma di app e flussi di lavoro. Saudi Telecom è consapevole che l’automazione intelligente è la chiave per garantire che i suoi investimenti in una rete experience-first ad alte prestazioni non siano ostacolati da una sicurezza lenta o inefficace”.