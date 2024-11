Thai Airways vola ad alta quota con Juniper Networks

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, ha annunciato che Thai Airways ha modernizzato l’infrastruttura di rete della propria sede in Thailandia, implementando la piattaforma di networking AI-native di Juniper. Questa tecnologia permette di ottenere i dati giusti, risposte in tempo reale e un’infrastruttura adeguata per servizi wired e wireless affidabili, misurabili e sicuri. Grazie a questi aggiornamenti, Thai Airways può ora garantire una maggiore semplicità, produttività e prestazioni costanti su vasta scala, offrendo esperienze ottimali sia agli operatori sia agli utenti finali.

La tecnologia Juniper adottata dalla compagnia aerea

Con l’obiettivo di migliorare i processi per ottimizzare le operazioni e il flusso di lavoro, oltre a potenziare l’esperienza dei clienti nella ricerca, prenotazione e gestione dei voli online, Thai Airways ha intrapreso una trasformazione digitale. Ha scelto Juniper per rinnovare e aggiornare le proprie soluzioni di rete, diventando la prima organizzazione in Thailandia a implementare il Wi-Fi 6E tramite gli access point Juniper AP45, insieme agli switch Ethernet EX Series di Juniper per le sue reti principali di distribuzione e di accesso.

L’implementazione è guidata da Mist AI, che sfrutta le capacità di AIOps sviluppate in nove anni di approfondimenti e sviluppo di data science per offrire una visione dettagliata delle esperienze utente e una risoluzione proattiva dei problemi, riducendo fino al 90% i ticket di assistenza legati alla rete. Per unificare la gestione end-to-end delle reti wired e wireless di Thai Airways sono stati adottati i servizi cloud Juniper Mist Wired e Wireless Assurance che consentono operazioni efficienti dei sistemi business-critical, con un intervento umano minimo. Questo garantisce connessioni affidabili, misurabili e sicure per ogni dispositivo, utente, applicazione e risorsa.

Inoltre, Marvis Virtual Network Assistant consente al team IT di Thai Airways di rilevare e risolvere i problemi di rete tramite un’interfaccia conversazionale intuitiva, individuando la causa principale dei problemi, offrendo approfondimenti proattivi e suggerendo azioni correttive. Grazie a questo strumento, la compagnia aerea ha registrato una significativa riduzione delle problematiche e dei reclami da parte degli utenti sin dagli aggiornamenti, riducendo complessivamente il tempo necessario per le operazioni di rete. Ciò permette alla compagnia di concentrarsi maggiormente sull’offerta di valore e servizi migliori per i propri clienti.

La rete di Thai Airways è strategica per la crescita aziendale

In qualità di compagnia di bandiera della Thailandia e hub strategico di voli verso l’Asia, Thai Airways è regolarmente classificata tra le migliori compagnie aeree al mondo, famosa per la sua ospitalità e i suoi servizi su una vasta rete globale. Per mantenere questa reputazione e rispondere alla crescente domanda di viaggi post-pandemia, la compagnia ha identificato la propria rete aziendale come un componente strategico chiave per la crescita del business.

La nuova rete di Juniper permette al team IT di Thai Airways di continuare a offrire esperienze eccezionali per operatori e utenti a tutti gli stakeholder, soprattutto mentre la compagnia valuta l’espansione dell’implementazione delle soluzioni Juniper ai suoi hub presso i due principali aeroporti internazionali della Thailandia. Questi potenziali sviluppi potrebbero superare l’implementazione attuale presso la sede centrale.

Dichiarazioni

“La lentezza e l’inaffidabilità del Wi-Fi stavano ostacolando la produttività e l’efficienza nella nostra sede centrale di Bangkok, ma grazie agli aggiornamenti, i reclami relativi alla rete si sono trasformati in complimenti”, dichiara Tana Kantipan, Team Lead, Network & Cybersecurity di Thai Airways. “Con la soluzione di Juniper, siamo ora in grado di unificare la gestione delle nostre reti wired e wireless attraverso una soluzione cloud-native leader nel settore, progettata appositamente per sfruttare AIOps. Grazie a Juniper, siamo in grado di migliorare continuamente le esperienze degli utenti, sia operatori sia clienti, mentre Thai Airways continua a crescere e a spiccare il volo verso i cieli internazionali”.

“Siamo orgogliosi di supportare Thai Airways nel suo percorso di trasformazione digitale orientato alla crescita. Con la piattaforma di networking AI-native di Juniper, siamo certi che Thai Airways continuerà a offrire le migliori esperienze di rete possibili e a prova di futuro a tutti i suoi stakeholder interni ed esterni”, commenta Perry Sui, Area Vice President, ASEAN & Taiwan di Juniper Networks. “Insieme a Thai Airways, continueremo a garantire la connettività di rete che consente i collegamenti per i viaggi internazionali, sostenendo il loro forte percorso di crescita nel settore dell’aviazione, in costante evoluzione”.