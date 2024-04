CyberArk Secure Browser garantisce estrema sicurezza alle identità

Le identità sono sempre più vulnerabili. Le email, come si tende a pensare, non sono il vettore più diffuso delle minacce, ma è il browser utilizzato per le ricerche online che mette più a rischio le nostre identità. Lo conferma CyberArk, the identity security company, che ha annunciato la disponibilità generale di CyberArk Secure Browser, il primo browser sicuro del settore focalizzato sull’identità, che offre protezione e privacy migliorate insieme a un’esperienza utente intuitiva e produttiva.

Sostenuto da controlli intelligenti dei privilegi e semplice da implementare sui dispositivi, CyberArk Secure Browser è realizzato appositamente per un mondo cloud-first, fornendo accesso sicuro e coerente sia alle risorse on-premise che alle applicazioni SaaS. Consente visibilità, controllo e governance senza precedenti per i team di sicurezza, aiutando a prevenire l’utilizzo malevolo di identità, endpoint e credenziali compromesse sia al momento del login che successivamente. Secure Browser è un componente di CyberArk Identity Security Platform, che permette l’accesso protetto di ogni identità, umana o macchina, a qualsiasi risorsa o ambiente da ogni luogo e dispositivo.

Un’indagine di Censuswide condotta a marzo 2024 su 4.000 dipendenti statunitensi evidenzia l’esposizione al rischio di sicurezza basato su browser che le aziende devono affrontare:

Il 78% utilizza lo stesso dispositivo per la navigazione personale e per accedere a informazioni sensibili e riservate dell’azienda.

Il 65% ha dichiarato di dover violare le policy aziendali di navigazione sicura per svolgere il proprio ruolo (il 12% le viola “sempre”).

Il 59% salva i dati di login e password lavorativi nel browser utilizzato per svolgere le proprie mansioni.

Disponibile per i clienti di CyberArk Identity Security Platform, CyberArk Secure Browser protegge le risorse aziendali più preziose, abilitando un’esperienza sicura senza password, offrendo facile accesso a informazioni e asset privilegiati e aiutando a prevenire le violazioni derivanti dal furto di cookie e dagli attacchi di takeover delle sessioni.

Recenti e importanti violazioni di sicurezza e la nuova ricerca svolta dai CyberArk Labs dimostrano quanto sia semplice fornire agli attaccanti accesso non autorizzato a dati e risorse sensibili tramite tecniche come il furto di cookie, aggirando completamente gli strumenti di autenticazione. CyberArk Secure Browser può garantire che non ci siano cookie da rubare.

CyberArk Secure Browser risponde alle principali sfide di sicurezza informatica enterprise

Protegge tutti gli accessi effettuati dal browser, compresi quelli privilegiati e sensibili.

Si integra in modo completo con l’intera architettura di Identity and Access Management e di sicurezza dell’azienda.

Fornisce agli utenti un modo sicuro e protetto di accedere alle risorse aziendali dai propri dispositivi o da quelli non gestiti.

CyberArk Security Browser separa le applicazioni e i domini di lavoro da quelli personali.

Consente accesso facile e rapido alle risorse per tutti i tipi di utenti, compresi i gruppi ad alto rischio.

Semplifica la capacità di soddisfare i requisiti normativi e di audit.

Dichiarazioni

“La proliferazione di applicazioni business-critical e SaaS e di risorse cloud-native a cui si accede da browser introduce nuovi e significativi rischi di cui gli attaccanti hanno saputo approfittare prontamente”, ha dichiarato Matt Cohen, CEO di CyberArk. “Gli approcci tradizionali alla gestione degli accessi non dispongono degli adeguati controlli sull’edge per poter visualizzare e proteggere le identità lungo l’intero percorso delle attività svolte, dall’inizio alla fine. Siamo entusiasti di offrire un browser enterprise migliorato che aumenta la produttività e aggiunge ulteriori controlli di sicurezza e privacy all’applicazione più utilizzata nella maggior parte delle aziende. Questo è solo un ulteriore esempio di come CyberArk stia estendendo la sicurezza dell’identità a tutti gli utenti, indipendentemente dal modo in cui accedono a dati e risorse sensibili”.