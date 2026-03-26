Le mine si combattono anche con l’AI

Thales lancia Expeditionary PathMaster, una innovativa soluzione portatile che consente alle forze navali di condurre missioni di lotta alle mine in qualsiasi area del mondo. La soluzione PathMaster consente una capacità unica di guerra delle mine in modalità ibrida, che integra asset con e senza equipaggio, inclusi sistemi di terze parti.

Thales ha già fornito i primi sistemi autonomi e ciber-sicuri per droni navali in servizio alla Marina francese e alla Royal Navy Britannica ed è stata selezionata anche dalla Marina della Repubblica di Singapore .

Grazie alla combinazione tra l’expertise di Thales in cybersecurity e l’intelligenza artificiale avanzata sviluppata tramite cortAIx, il suo acceleratore AI, le nuove soluzioni di contromisure mine di Thales elaborano i dati sonar fino a quattro volte più rapidamente con una classificazione accurata al 99%.

Più dettagli sulla soluzione per la lotta alle mine

Basato su un sistema sviluppato per la Marine Nationale francese, e ad essa fornito, Expeditionary PathMaster è una soluzione scalabile e interoperabile, pronta all’uso dal porto al mare aperto. Può essere gestito dalla costa, da un RIB (gommone a scafo rigido), da una nave cacciamine o da qualsiasi altra piattaforma. Questo sistema consente alle marine militari di agire rapidamente, mettere in sicurezza le infrastrutture critiche e dominare le operazioni di spedizionario e anfibio.

Thales ha già dimostrato con successo le capacità dell’Expeditionary Pathmaster con la marina della Lituania. Il sistema è in grado di integrare asset di terze parti (come l’Autonomous Unmanned Vessel – AUV, il Remote Operated Vehicle – ROV e i cacciamine convenzionali), su un centro operativo portatile di tipo spedizionario.

Thales è leader mondiale nelle contromisure mine da oltre 50 anni. Le sue soluzioni per la lotta alle mine consentono alle marine di rilevare, classificare, localizzare, identificare e, se necessario, neutralizzare le mine nelle regioni più complesse del mondo, in tempo reale e con precisione.

L’applicazione di analisi sonar Mi-Map di Thales utilizza l’IA per elaborare dati sonar fino a quattro volte più velocemente rispetto agli strumenti convenzionali, rendendo possibile localizzare le mine subacquee con una precisione senza precedenti e con un’accuratezza di classificazione del 99%. Il sistema di gestione missione M-Cube sfrutta l’IA per gestire più sessioni multiple e parallele di analisi sonar con MiMap, fornendo aggiornamenti in tempo reale sull’avanzamento delle operazioni e sugli oggetti rilevati.

“In un contesto in cui i mari sono sempre più contesi e le marine militari affrontano minacce e sfide inaspettate, le contromisure mine sono diventate una elemento chiave per garantire la sovranità e la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle linee di comunicazione marittime. In Thales, siamo all’avanguardia; Expeditionary PathMaster è una soluzione “chiavi in mano”: modulare, scalabile e potenziata da intelligenza artificiale” ha dichiarato Sébastien Guérémy, Vicepresidente di Underwater Warfare Systems di Thales. ” Stiamo portando alle marine la trasformazione digitale e la dronizzazione necessarie per ottenere un vantaggio decisivo – oggi e domani.”

Con Expeditionary PathMaster, Thales definisce lo standard nella guerra alle mine, cyber-sicura, sia con equipaggio che autonoma, mantenendo le forze navali sempre un passo avanti.

Il PathMaster Thales è già disponibile e pronto all’impiego operativo.