Trend Vision One – Endpoint Security: Trend Micro introduce la sicurezza ottimizzata per endpoint, server e workload in-the-cloud nella sua piattaforma di sicurezza informatica

Trend Micro lancia Trend Vision One – Endpoint Security, l’ultima novità della piattaforma di sicurezza informatica di nuova generazione, che unifica prevenzione, rilevamento e risposta per endpoint, utenti, server, workload in cloud e data center. Questa soluzione completa mira a supportare i clienti durante la modernizzazione IT della propria organizzazione.

Kevin Simzer, COO di Trend Micro: “La crescente complessità delle infrastrutture IT e la superficie di attacco in continua espansione impongono ai team di sicurezza una pressione senza precedenti, per riuscire a contrastare le tecniche di attacco sempre più sofisticate. Per rispondere a questa sfida, i nostri clienti cercano e richiedono semplicità d’uso senza compromettere l’efficacia. Trend Vision One – Endpoint Security è la risposta diretta a questa esigenza, che aiuta i team di sicurezza delle organizzazioni IT a bloccare più rapidamente le minacce gestendo il rischio efficacemente”.

Sfruttando le potenzialità consolidate di Trend Vision One, i clienti hanno accesso inoltre ad una protezione cross-layer e alle principali funzionalità XDR per semplificare e armonizzare le operazioni di sicurezza, migliorando al contempo la protezione, la scalabilità e le prestazioni. Questo approccio consente, infine, di gestire in modo olistico la superficie di attacco, includendo ed estendendosi oltre gli endpoint, per ottenere una difesa dalle minacce e una mitigazione dei rischi più rapida e accurata.

Trend Vision One – Endpoint Security si basa su capacità leader di mercato. Con una lunga storia di successi nel campo della sicurezza degli endpoint, Trend Micro ha ottenuto il riconoscimento di Leader in tutti i Magic Quadrant™ di Gartner per le piattaforme di protezione degli endpoint dal 2002*1.

Trend si è inoltre classificata al primo posto nel mercato mondiale della Cloud Workload Security (IDC) per ben cinque anni consecutivi.

Grazie alla visibilità leader del settore e ricca di contesto per endpoint, utenti, server e workload in cloud, i team di sicurezza possono semplificare notevolmente le operazioni:

Consolidare i prodotti, rafforzare la visibilità e la correlazione : Secondo Gartner *2 , “una recente indagine di Gartner ha rilevato che il 75% delle organizzazioni intende consolidare i fornitori di sicurezza nel 2022, rispetto al 29% del 2020”. Ridurre al minimo i costi e la complessità associati alla diffusione degli strumenti di cybersecurity consolidando i prodotti specifici e integrando la sicurezza di endpoint, utenti, server e workload in cloud, consente di ridurre l’inefficienza delle operazioni IT, l’alert fatigue e colmare le lacune di sicurezza sfruttabili, beneficiando di avvisi di rilevamento e risposta ad alta affidabilità.

Ottimizzare e personalizzare la protezione dell'IT ibrido: Sfruttare funzioni di sicurezza specializzate, progettate e ottimizzate per server fisici, macchine virtuali e workload in cloud.

Sfruttare funzioni di sicurezza specializzate, progettate e ottimizzate per server fisici, macchine virtuali e workload in cloud. Migliorare il flusso di lavoro IT e SecOps: Accesso a funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta a portata di mano, tra cui il rollback del ransomware, l’apprendimento automatico predittivo, il controllo dei dispositivi, la prevenzione delle intrusioni host-based, il controllo delle applicazioni, il monitoraggio dell’integrità dei file, l’ispezione dei registri e il supporto dell’intelligenza artificiale generativa, per accelerare e connettere gli obiettivi SecOps e IT Ops.

Ridurre il rischio e prevenire gli attacchi: Quantificare e ridurre in modo proattivo il rischio informatico degli asset, attraverso una gestione completa della superficie di attacco (ASRM) che comprende l'acquisizione nativa dei dati di rete, cloud ed e-mail.

Trend Vision One protegge tutti i livelli dell’infrastruttura IT di un’organizzazione, compresi endpoint, server, e-mail, servizi cloud, reti, 5G e OT (operational technology).

Grazie alla visibilità centralizzata e alla gestione delle policy per tutti i tipi di endpoint, quest’ultimo aggiornamento fornisce una protezione, un rilevamento e una risposta (EDR) completi per i sistemi operativi Windows, Mac e Linux, sia on-premise che in cloud, da un’unica console semplice da usare.

Progettato per integrarsi perfettamente negli ambienti AWS, Trend Vision One, disponibile su AWS Marketplace, è una piattaforma di cybersecurity che ha come obiettivo quello di aiutare le aziende a tutelare i propri workload in cloud. La piattaforma offre funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce e informazioni approfondite, garantendo una difesa resiliente contro le minacce digitali in continua evoluzione.