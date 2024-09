AutoML: Qlik annuncia miglioramenti

“I miglioramenti che Qlik sta introducendo in AutoML promettono di accelerare significativamente il valore che ricaviamo dalle nostre iniziative di intelligenza artificiale”, ha dichiarato Mikkel Hecht Hansen, Head of BI di Nordisk Film. “L’attenzione alla comprensione del modello ci consentirà di fidarci delle intuizioni e di prendere decisioni basate sui dati con maggiore sicurezza. Questa trasparenza è fondamentale per la nostra attività, in quanto ci aiuta a comprendere i fattori alla base delle previsioni e ad agire in modo proattivo, portando in ultima analisi a migliori risultati aziendali”.