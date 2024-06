Denodo Platform: rilasciata la versione 9.0 AI-based

L’AI generativa approda in casa Denodo, realtà specializzata nella gestione dei dati, con la nuova versione 9.0 della Denodo Platform, una versione che abilita la data delivery intelligente, grazie alla possibilità di interrogare i dati in linguaggio naturale, eliminando la necessità di conoscerne gli aspetti tecnici e di usare il linguaggio SQL per potervi accedere. La nuova versione è inoltre in grado di integrare, in modo totalmente governato, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con dati esterni e in tempo reale, abilitando la Retrieval Augmented Generation (RAG) per ottenere risultati attendibili, completi e contestualizzati dalle applicazioni di AI generativa. Offre infine un’ampia serie di nuove e potenti funzionalità, che vanno a migliorare ulteriormente la gestione dei dati, dando un significativo impulso per un Logical Data Management perfettamente integrato con l’intelligenza artificiale e con i progressi nel campo degli advanced analytics.

Grazie alle nuove funzionalità di Denodo Platform 9.0, il sistema apprenderà il modo in cui gli utenti interagiscono con i dati e fornirà consigli automatici sui dati migliori da utilizzare, in base alle esigenze specifiche: questo aumenterà notevolmente la produttività, poiché non sarà necessario fermarsi per capire quali dati utilizzare o dove trovarli. Gli utenti potranno digitare le loro query utilizzando il linguaggio naturale e ricevere non solo risultati immediati, ma anche una descrizione dettagliata di come è stata compresa e tradotta la richiesta. Il sistema ottimizzerà la data delivery su più canali, in quanto conoscerà i metodi più veloci e li implementerà automaticamente, riducendo costi e tempistiche. Il sistema rafforzerà ulteriormente la conformità grazie a misure di sicurezza più sofisticate integrate nella piattaforma.

Le principali funzionalità di Denodo Platform 9.0

Supporto per le query in linguaggio naturale: gli utenti business possono interrogare i dati utilizzando il linguaggio naturale grazie alla perfetta integrazione della piattaforma con ChatGPT, AWS Bedrock e altre piattaforme di AI generativa, eliminando la necessità di scrivere manualmente le richieste..

Nuove procedure guidate per la data preparation: gli utenti, quale che sia il loro background tecnico, possono personalizzare in modo fluido i dati così da soddisfare le loro esigenze individuali. Gli utenti di business possono apportare modifiche rapide ai data product, in un'ampia gamma di casi d'uso, senza il supporto del team dati, che potrà così occuparsi di attività più strategiche.

Consigli per query intelligenti: sfruttando l'intelligenza artificiale, le procedure guidate di Denodo Platform 9.0 rispondono all'attività dell'utente, semplificando il processo di richiesta dei dati attraverso trasformazioni e filtri su misura.

Supporto per dati AI-Ready: Denodo Platform 9.0 consente alle aziende di incorporare senza sforzo dati specifici dell'azienda e in tempo reale nei progetti di AI generativa, grazie alla Retrieval Augmented Generation (RAG).

Migliori funzionalità per l'esperienza degli sviluppatori: Denodo Platform 9.0 ha inoltre migliorato il supporto al DevOps per una collaborazione semplificata, offrendo job scheduler integrati per una gestione più efficiente delle attività, un nuovo portale di Benvenuto per un onboarding più rapido e una nuova interfaccia per la gestione delle sorgenti dati, così da facilitare l'accesso e la loro integrazione.

Data-Lake engine basato su MPP migliorato: il data-lake engine basato sull'elaborazione massiva parallela (MPP) di Denodo Platform 9.0 offre una configurazione semplificata, un'integrazione più facile con le tabelle Delta e Iceberg e funzionalità di analisi avanzate, rendendo i data-lake più accessibili e fruibili, aumentando il valore che le aziende possono ricavarne.

Advanced Federate Governance: Denodo Platform 9.0 offre controlli più precisi per gestire la creazione decentralizzata e il riutilizzo dei Data Product da parte di diversi team.

Denodo Platform 9.0 offre controlli più precisi per gestire la creazione decentralizzata e il riutilizzo dei Data Product da parte di diversi team. Auditing migliorato: Denodo Platform 9.0 offre strumenti avanzati per l’ispezione e la verifica delle politiche di accesso ai dati, per una migliore supervisione e conformità alle normative basate sui dati.

Dichiarazioni

“Dire che siamo entusiasti di Denodo Platform 9.0 è un eufemismo”, ha commentato Alberto Pan, Executive Vice President e Chief Tecnology Officer di Denodo. “Questa release, sviluppata nel corso di diversi anni, porta al data management un livello di intelligenza artificiale senza precedenti, che aprirà una serie di nuove opportunità per utenti business e tecnici. Le nuove funzionalità di AI e di data preparation, incluso il supporto per RAG, porteranno una data analytics più affidabile e avanzata a un’audience sempre più ampia, mentre le funzionalità MPP e DevOps migliorate accelereranno l’accesso ai dati, per rendere l’esperienza della data analytics più veloce e fluida per una gamma più ampia di casi d’uso”.

“Denodo Platform 9.0 può essere considerata un vero punto di svolta: la data preparation il self-service e l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa, consentiranno agli utenti in tutto il mondo di personalizzare e utilizzare i set di dati senza alcuno sforzo”, ha commentato Ryan Fattini, VP Data & Analytics di City Furniture. “Inoltre, l’integrazione di Iceberg e Delta migliora le analytics, mentre gli strumenti avanzati di governance della sicurezza e i tool di audit migliorano il controllo e la conformità”.

“In TDWI crediamo che le aziende, nello sforzo continuo di unificare dati eterogenei, sfrutteranno architetture di dati sia fisiche sia logiche”, ha dichiarato Fern Halper, Vicepresidente e Senior Research Director for Advanced Analytics di TDWI. “Denodo Platform 9.0 promette supporto per un data fabric in grado di accogliere entrambi gli approcci, con funzionalità AI potenziate per migliorare la sua flessibilità nell’aiutare una più ampia audience”.