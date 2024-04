Docsweb Digital HR offre un nuovo paradigma di gestione HR

Anche la gestione delle risorse umane ha dovuto fare, negli ultimi anni, i conti con la trasformazione digitale e con tutto ciò che ne consegue. In un’era dominata dalla digitalizzazione e dall’urgenza di sostenibilità, SB Italia emerge come una guida per le aziende che cercano di navigare i complessi processi di trasformazione digitale. Con un focus particolare sulla gestione delle risorse umane nel settore della Grande Distribuzione (GD) e nel Retail, SB Italia presenta Docsweb Digital HR, una piattaforma innovativa che semplifica e ottimizza i processi di reclutamento, onboarding e gestione dei collaboratori.

“La gestione efficace dei collaboratori è il cuore pulsante di ogni azienda. Con Docsweb Digital HR, abbiamo creato una soluzione che non solo risponde alle esigenze attuali del mercato ma le anticipa, garantendo alle aziende una gestione dei processi HR senza precedenti in termini di efficienza, sicurezza e conformità“, afferma Massimo Missaglia, CEO di SB Italia.

Come azienda accreditata da AGID e riconosciuta come Trust Provider, SB Italia garantisce la sicurezza e il rispetto delle normative nella gestione dei dati sensibili, trattando milioni di documenti riservati per multinazionali e la pubblica amministrazione. La sfida di gestire un elevato numero di dipendenti distribuiti su vasto territorio, insieme alla necessità di digitalizzare procedure spesso ancora ancorate a sistemi cartacei, ha spinto SB Italia a sviluppare Docsweb Digital HR.

“La nostra esperienza nel settore HR, maturata attraverso collaborazioni di successo con aziende leader come Manpower e Randstad, ci ha permesso di sviluppare una piattaforma che ottimizza la gestione dei documenti, migliora il workflow dei processi e favorisce la conservazione sostitutiva nel pieno rispetto della normativa vigente“, aggiunge Massimo Missaglia.

Le caratteristiche di Docsweb Digital HR

Docsweb Digital HR si caratterizza per la sua integrazione con i sistemi payroll esistenti, offrendo una soluzione smart e facilmente personalizzabile in base alle esigenze specifiche dell’organizzazione. La piattaforma, realizzata su un framework che non richiede programmazione, è compliant con le normative di riferimento, assicurando la gestione efficiente di documenti come contratti d’assunzione, fascicoli dei dipendenti e gestisce efficacemente sia i processi strutturati che quelli non strutturati.

La gestione HR nella GD e nel Retail presenta sfide uniche, come la quantità dei collaboratori, la gestione remota, la distribuzione geografica delle sedi e dei punti vendita e la complessità dei processi di hiring. Docsweb Digital HR affronta queste sfide offrendo numerosi vantaggi: ottimizzazione dei costi, del tempo e dello spazio fisico; allineamento ai principi di sostenibilità; semplificazione del processo di hiring da remoto; miglior controllo dei fascicoli e sicurezza delle informazioni; gestione efficiente delle scadenze; processi più efficienti e monitorabili e un rapporto più diretto e accessibile con i collaboratori.

Le aziende che hanno adottato Docsweb Digital HR hanno già registrato risultati notevoli: riduzione fino al 56% del tempo impiegato per lo screening dei CV, 43% in meno per la selezione del personale, e una diminuzione del 51% per le procedure di assunzione. Inoltre, la produzione di documenti è stata ridotta del 75%, e le mail scambiate sono state eliminate completamente, contribuendo a una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

Testimonianze

“I benefici del digital HR sono tangibili: dalla riduzione dei costi e del tempo impiegato nelle procedure di assunzione, alla semplificazione del processo di hiring da remoto, fino al miglioramento del rapporto con i collaboratori, che possono accedere a tutte le informazioni necessarie in qualsiasi momento. I nostri risultati parlano chiaro, con significativi risparmi di tempo e una drastica riduzione dell’impronta di carbonio“, sottolinea Pablo Pellegrini, BU Manager Process and Socument Automation & BPO.