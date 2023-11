Panthera Textile: la soluzione ERP di SB Italia per il settore fashion e tessile

Panthera è un ERP di seconda generazione che sfrutta i più avanzati standard tecnologici per permettere a qualsiasi organizzazione, specialmente alle PMI che puntano sull’innovazione per guadagnare vantaggio competitivo, di implementare facilmente un’ampia gamma di strumenti gestionali. In particolare, la soluzione si rivolge alle aziende che avvertono la necessità di consolidare a livello organizzativo la gestione del cambiamento, cogliere le nuove opportunità di mercato per differenziarsi dai concorrenti, recuperare marginalità e, più in generale, mantenere la competitività nel tempo. Verticalizzazione di Panthera è Panthera Textile, creata su misura per le aziende fashion e tessile.

“La scelta del sistema ERP Panthera di seconda generazione significa pensare alle problematiche che vive l’azienda oggi, un sistema gestionale globale e completo, basato sulla più avanzata tecnologia, caratterizzato da semplicità di implementazione, immediatezza d’uso, costi contenuti e progettato per essere ampliato gradualmente. Da questa soluzione deriva la nostra verticalizzazione, pensata su misura per l’industria tessile, un’area su cui stiamo investendo molto: Panthera Textile, l’ERP per le aziende fashion e tessile, una soluzione potente e innovativa in grado di gestire, in modo accurato e dettagliato, tutte le fasi del processo di produzione, dalla creatività e progettazione dei tessuti e dei modelli, passando per la scelta delle materie prime, fino alla distribuzione e al supporto post-vendita, coprendo ogni aspetto chiave del settore in modo efficiente”, afferma Raffaele Lo Mele, Business Unit Manager ERP Panthera di SB Italia (nella foto).

Il mercato del tessile è contraddistinto da processi produttivi specifici e sostanzialmente diversi tra di loro ma tutti caratterizzati da una elevata variabilità del prodotto che subisce elementi di moda, stagionalità e misure. Anticipare le richieste del mercato cercando di guidare le scelte, ridurre i costi di trasformazione verticalizzando i processi attraverso la supply chain e puntare alla qualità sono solo alcune delle sfide che sono richieste e che Panthera Textile gestisce nel migliore dei modi.

“La tecnologia utilizzata e le potenzialità proprie di Panthera ci hanno permesso di realizzare una soluzione che rispecchia il modus operandi dell’azienda che, attraverso Panthera Textile, è così in grado di avere il pieno controllo della produzione, la qualità dei beni prodotti, la distribuzione ed i costi: un sistema sviluppato per affrontare le sfide uniche delle aziende operanti in un mercato in continua evoluzione”, spiega Lo Mele.

Quali funzionalità e quali i vantaggi offre Panthera Textile

La soluzione ERP Panthera Textile offre una serie di funzioni chiave che si adattano alle esigenze specifiche del comparto manifatturiero:

1. Gestione avanzata della supply chain: fornisce una panoramica completa e trasparente della catena di fornitura, facilitando una gestione efficace delle materie prime, del processo produttivo e della distribuzione dei prodotti finiti. Le aziende possono tracciare in tempo reale il flusso delle merci, migliorando la visibilità e riducendo i ritardi nella consegna.

2. Pianificazione e controllo della produzione: integra funzioni di pianificazione e controllo della produzione, offrendo un approccio preciso e automatizzato alla pianificazione dei tempi, alla gestione delle risorse e al monitoraggio delle prestazioni. Questo permette alle aziende di ottimizzare la capacità produttiva, ridurre i costi e soddisfare al meglio le richieste dei clienti.

3. Gestione avanzata dell’inventario: consente una gestione accurata e in tempo reale dell’inventario, semplificando il monitoraggio delle giacenze delle materie prime, dei materiali di consumo e dei prodotti finiti. Questo aiuta le aziende a ottimizzare il livello di inventario, monitorare i costi e garantire la prontezza nella consegna.

4. Integrazione con i sistemi di vendita e-commerce: si integra facilmente con i sistemi di vendita e-commerce, consentendo alle aziende di gestire in modo efficiente le vendite online, l’evasione degli ordini, la gestione delle spedizioni e la fatturazione. Questa integrazione ottimizzata garantisce una migliore esperienza di acquisto per i clienti e una maggiore efficienza operativa per le aziende.

5. Analisi dei dati e reportistica avanzata: offre una potente analisi dei dati e strumenti di reportistica personalizzabili. Le aziende possono generare report dettagliati sui principali indicatori di performance, ottenendo informazioni chiare e pratiche per prendere decisioni informate e strategiche che favoriscano la crescita e il successo del loro business.

Spaziando dal tessile, all’abbigliamento, alla moda, sono diverse le imprese che stanno utilizzando con successo Panthera Textile per migliorare la produzione e soddisfare le esigenze dei propri clienti. Cifra Spa, ad esempio, azienda manifatturiera orientata al B2B che produce per i maggiori marchi internazionali con una tecnologia esclusiva, ha scelto Panthera Textile per ottimizzare il processo di progettazione e produzione dei capi di abbigliamento, in ottica sempre più sostenibile; nella moda invece Gianni Cappelli Srl, azienda che produce e distribuisce abbigliamento mare, bikini e beachwear, grazie a Panthera Textile è riuscita a migliorare la durabilità e le prestazioni dei propri tessuti, mentre il marchio Marina Galanti, specializzato nella produzione di borse ed accessori, ha potuto razionalizzare con Panthera Textile il processo di ricerca dei materiali più adatti alle diverse richieste dei propri clienti.

Questi sono solo alcuni esempi di come Panthera Textile di SB Italia abbia aiutato aziende di target diversi a raggiungere il successo nel settore tessile. Con le sue funzionalità di progettazione virtuale, previsione della domanda, analisi dei dati e vasta selezione di materiali, Panthera Textile si conferma come una soluzione indispensabile per innovare ed ottimizzare le operazioni nel mondo dell’abbigliamento e del fashion: dall’amministrazione e pianificazione della produzione, alla gestione delle taglie, dei colori e delle varianti, passando per l’elaborazione degli ordini e il monitoraggio delle spedizioni, l’ERP fornisce strumenti completi per supportare tutte le fasi del processo produttivo e commerciale.

“Tra le sfide importanti del mercato del tessile c’è sicuramente la digitalizzazione; nonostante sia un settore storicamente “conservatore”, soprattutto negli ultimi anni non ha potuto fare a meno di adeguarsi e di adottare sistemi informatizzati per la gestione dei dati. Aziende con 5, 100 o più dipendenti ci scelgono grazie alle caratteristiche di versatilità e configurabilità proprie di Panthera Textile che ci consentono quindi di gestire imprese di vario target e dimensioni”, conclude Lo Mele.