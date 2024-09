Java 23 finalmente è realtà!

Oracle ha annunciato la disponibilità di Java 23, l’ultima versione del linguaggio di programmazione e della piattaforma di sviluppo numero uno al mondo. Java 23 (Oracle JDK 23 – Java Developer Kit) offre migliaia di miglioramenti per aiutare gli sviluppatori ad aumentare la produttività e a promuovere l’innovazione, mentre i potenziamenti alle prestazioni, alla stabilità e alla sicurezza della piattaforma supportano le aziende nell’accelerare la crescita del business.

“Java continua a evolversi per supportare le esigenze di sviluppo di applicazioni moderne sempre più diversificate”, ha dichiarato Arnal Dayaratna, research vice president, software development, IDC. “La nuova release consente agli sviluppatori di ampliare il loro set di strumenti e di aumentare la loro produttività, aiutandoli a creare e fornire applicazioni che sfruttano la potenza di tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale. Con l’offerta di nuove funzionalità innovative ogni sei mesi, Java continua ad aiutare i team di sviluppo ad aggiungere un valore significativo alle loro organizzazioni”.

Oltre ai nuovi miglioramenti e alle nuove funzionalità per gli sviluppatori, Java 23 ad esempio è supportato dalla recente GA di Java Management Service (JMS) 9.0, un servizio nativo cloud di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) che fornisce una console e una dashboard unificati per aiutare le organizzazioni a gestire i runtime Java e le applicazioni on-premises o in qualsiasi cloud. Inoltre, JMS 9.0 apporta numerosi miglioramenti all’usabilità e Oracle JDK 23 offre più opzioni per la messa a punto e il miglioramento delle prestazioni al loro massimo livello con l’aggiunta del compilatore Graal, un compilatore dinamico just-in-time (JIT) scritto in Java che trasforma il byte-code in codice macchina ottimizzato.

“Le nuove funzionalità di Java 23 aiutano gli sviluppatori di tutti i livelli di competenza ad aumentare la loro produttività e a semplificare lo sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni, sicure e scalabili”, ha dichiarato Georges Saab, senior vice president di Oracle Java Platform e presidente del consiglio direttivo di OpenJDK. “Con un’ampia gamma di nuove funzionalità e strumenti progettati per aiutare gli sviluppatori a creare e distribuire applicazioni in modo più rapido ed efficiente, Java 23 aiuta i team di sviluppo e le loro organizzazioni a stimolare l’innovazione e a favorire la crescita del business”.

Java 23 apporta miglioramenti al linguaggio Java, al runtime, alle librerie e agli strumenti inclusi nel Java Development Kit (JDK). Gli aggiornamenti significativi apportati da Java 23 sono i seguenti (per i singoli dettagli dei JEP – JDK Enhancement Proposal – e i link di approfondimento, si rimanda alla versione completa di questo comunicato in inglese):

Caratteristiche del linguaggio secondo il progetto Amber

– JEP 455: Tipi primitivi nei pattern, instanceof e switch (anteprima)

– JEP 476: Dichiarazioni di importazione dei moduli (anteprima)

– JEP 477: Classi dichiarate implicitamente e metodi principali di istanza (terza anteprima):

– JEP 482: Corpi di costruttori flessibili (seconda anteprima)

Library

– JEP 466: API per i class-file (seconda anteprima)

– JEP 469: API vettoriale (ottavo incubatore)

– JEP 473: Raccoglitori di flussi (seconda anteprima)

– JEP 480: Concorrenza strutturata (terza anteprima)

– JEP 481: Scoped values (terza anteprima)

Aggiornamenti delle prestazioni e del tempo di esecuzione

JEP 474: ZGC: Modalità generazionale di default

Strumenti

JEP 467: Commenti alla documentazione in markdown.

Gestione

JEP 471: Deprecazione dei metodi di accesso alla memoria in sun.misc.unsafe per la futura rimozione.

Le caratteristiche della release Java 23 sono il risultato di una continua e stretta collaborazione tra Oracle e altri membri della comunità mondiale degli sviluppatori Java attraverso OpenJDK e il Java Community Process (JCP). Per maggiori dettagli sulle funzionalità di Java 23, vedere il blog tecnico Java 23.

Il sostegno della comunità globale di Java con l’innovazione nel cloud

Java offre maggiori prestazioni, efficienza, risparmi sui costi e innovazione quando viene distribuito su OCI, che è uno dei primi cloud hyperscaler a supportare Java 23. Offrendo Oracle Java SE, Oracle GraalVM e Java SE Subscription Enterprise Performance Pack senza alcun costo aggiuntivo su OCI, Java 23 aiuta gli sviluppatori a creare e distribuire applicazioni che vengono eseguite più velocemente, meglio e con maggiore efficienza.

Oracle Java Universal SE Subscription è un’offerta che fornisce ai clienti il miglior supporto nella sua categoria. Include il supporto di triage per l’intero portafoglio Java, l’abilitazione a Oracle GraalVM, il Java SE Subscription Enterprise Performance Pack, l’accesso alle funzionalità avanzate di JMS e la flessibilità di aggiornamento al ritmo delle aziende dei clienti. Questo aiuta le organizzazioni IT a gestire la complessità, a ridurre i rischi per la sicurezza e a contenere i costi.

Inoltre, Oracle ha recentemente annunciato all’Oracle CloudWorld che Oracle Code Assist sarà inizialmente ottimizzato per Java. Oracle Code Assist è un compagno di codice AI che facilita la creazione di applicazioni Java e il servizio Oracle Code Assist in esecuzione su OCI sarà disponibile anche per C, C++, Go, JavaScript, PL/SQL, Python, Ruby e Rust.

L’evento JavaOne torna nel 2025

L’evento di punta della comunità Java globale, JavaOne, tornerà nella Bay Area di San Francisco nel 2025. In programma dal 18 al 20 marzo 2025 a Redwood Shores, California, JavaOne 2025 offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere gli ultimi sviluppi di Java e di interagire con gli esperti Java di Oracle e con i luminari del settore.