Il Celonis Process Collaboration Agent ottimizza i processi decisionali

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale ha trasformato radicalmente le aziende che hanno scelto di implementarla. C’è chi la usa per trasformare la produzione, chi per ottimizzare il rapporto con i clienti e chi invece la usa per migliorare i processi decisionali. È proprio per quest’ultimo caso che Celonis, specialista mondiale nel Process Mining e nella Process Intelligence, e Rollio, azienda sviluppatrice di Conversational AI Platform, presentano un nuovo AI agent che migliora appunto il processo decisionale collaborativo e l’ottimizzazione generale dei processi. Il Celonis Process Collaboration Agent, powered by Rollio, consente ai team di lavorare in modo efficace utilizzando un’unica e condivisa fonte di conoscenza e lo fa risolvendo proattivamente le eccezioni di processo, abilitando la collaborazione tra i reparti assistita da un agent e con l’utilizzo di un’interfaccia in linguaggio naturale.

Il Celonis Process Collaboration Agent è stato rilasciato come parte di AgentC: la suite di strumenti, integrazioni e partnership di Celonis che permette alla community di sviluppare AI agent sulle principali piattaforme di AI e di utilizzare AI agent preconfigurati forniti da partner come Rollio.

Caratteristiche del nuovo AI Agent

Il Celonis Process Collaboration Agent, powered by Rollio, ottimizza i processi fornendo:

collaborazione tra utenti attivata via agent;

contesto dei processi in linguaggio naturale;

processo decisionale guidato dall’agent;

integrazione continua.

Il tutto all’interno dello strumento di collaborazione scelto (ad esempio, Microsoft Teams).

Campari Group aumenta l’efficienza operativa con il Celonis Process Collaboration Agent

Per la storica azienda italiana produttrice di spirit, Campari Group, l’implementazione del Celonis Process Collaboration Agent rappresenta un grande passo avanti in termini di efficienza operativa, a partire dal comparto Finance. Riducendo i ritardi nella risoluzione dei blocchi del credito, Campari si assicura l’evasione tempestiva degli ordini, con un minor numero di interventi manuali e un processo più organizzato e continuo. Il nuovo agent non solo sta migliorando l’efficienza operativa dell’azienda nel presente, ma trasformerà anche il suo modo di lavorare in futuro.

Dichiarazioni

“La nostra partnership con Rollio dimostra come Celonis consenta alle aziende di software innovativi di sviluppare AI agent alimentati dalla Process Intelligence”, ha dichiarato Eugenio Cassiano, SVP Strategy & Innovation di Celonis. “Il Celonis Process Collaboration Agent riunisce tutte le figure aziendali rilevanti per il decision making, fornendo al contempo insight di processo utili a spiegarne il ragionamento. Riunire i team negli strumenti di collaborazione che utilizzano quotidianamente democratizza l’accesso alla Process Intelligence”.

“Il Celonis Process Collaboration Agent non è solo uno strumento, ma un game-changer per la process collaboration”, ha dichiarato Markus Demirci, CEO di Rollio. “Oggi le organizzazioni e i loro dipendenti sono spesso vittime dei processi a causa della complessità di dover gestire più sistemi, coinvolgere numerosi stakeholder e affrontare burocrazia superflua. Il Process Collaboration Agent semplifica tutto questo diventando un’estensione naturale del nostro modo di lavorare, permettendo ai team di concentrarsi sui risultati e non sugli ostacoli”.

“Il solido ecosistema di Celonis e i partner come Rollio ci offrono enormi vantaggi”, ha dichiarato Laura Buseghin, Process Optimization and Automation Director di Campari Group. “Il Process Collaboration Agent ci permetterà di gestire le eccezioni di processo in modo più intelligente e veloce, consentendo al nostro team di ottenere rapidamente e in modo costante le informazioni che altrimenti dovrebbe cercare attraverso vari sistemi in modo complesso e dispendioso in termini di tempo. Siamo entusiasti di lavorare con l’agent per valutare come possiamo incrementare il suo utilizzo in tutta l’azienda. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee e modi per innovare e abbiamo appena iniziato. Il Celonis Process Collaboration Agent non solo accelererà la collaborazione, ma ci permetterà di gestire un volume maggiore di blocchi di credito man mano che l’azienda cresce. Quando i processi funzionano, possiamo brindare insieme alla vita”.