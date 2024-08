Microsoft 365 Backup Storage arricchirà Commvault Cloud

Importanti novità vengono annunciate da Commvault, fornitore di soluzioni di cyber resilienza e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido. Nel corso di questo trimestre, Commvault renderà disponibile Microsoft 365 Backup Storage come componente integrato di Commvault Cloud Backup and Recovery for Microsoft 365.

Microsoft 365 Backup Storage in Commvault Cloud: tanti i vantaggi per i clienti

La piattaforma Commvault Cloud, sviluppata su Microsoft Azure, consente ai clienti di implementare la soluzione combinata – Commvault Cloud con Premium Microsoft 365 Backup Storage – in qualsiasi momento, per una maggiore resilienza informatica, consentendo al contempo un controllo single-pane-of-glass che ne semplifica la gestione, con un basso costo totale di proprietà (TCO).

Questa integrazione offre ai clienti libertà di scelta, consentendo alle aziende di utilizzare Microsoft 365 Backup Storage per un ripristino rapido e completo point-in-time dei workload e dei dati Microsoft 365 mission-critical.

Le funzionalità Commvault di protezione dell’ambiente Microsoft 365 per Exchange Online, Teams, OneDrive e SharePoint includono opzioni selezionabili e configurabili di retention estesa, ripristino granulare e auto-ripristino. L’offerta combinata consente ai clienti di selezionare il giusto livello di protezione e recovery in base allo specifico workload Microsoft 365, migliorando efficienza e capacità di ripristino, riducendo così al massimo i costi.

Dichiarazioni

“Stiamo mettendo a frutto gli oltre 27 anni di sviluppo ed engineering comuni, con questa soluzione integrata che aiuta i clienti a raggiungere il più alto livello di resilienza informatica e di preparazione alle minacce, con la possibilità di migliorare notevolmente i tempi di ripristino di specifici workload Microsoft 365”, sottolinea Tirthankar Chatterjee, Chief Technology Officer, Hyperscalers, di Commvault. “Siamo entusiasti dei vantaggi e dei livelli superiori di efficienza che la soluzione combinata offre ai nostri clienti e partner comuni”.

“Con l’integrazione di Microsoft 365 Backup Storage in Commvault Cloud Backup, Commvault ha compiuto un passo importante nel supportare i nostri comuni clienti a mantenere la loro attività con un ripristino operativo dai cyberattacchi rapido. Siamo pronti a continuare a collaborare per rendere i dati dei clienti ancora più resilienti”, ha dichiarato Zach Rosenfield, Partner Director of PM, Collaborative Apps and Platforms, di Microsoft.