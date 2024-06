Requiro: la nuova suite di applicazioni di Archiva Group

Archiva Group, azienda che da oltre 25 anni sviluppa servizi digitali in outsourcing e offre consulenza specializzata in transizione digitale, presenta la nuova release di Requiro, la suite di applicazioni che permette alle aziende di gestire i processi collaborativi, l’integrazione multicanale dei flussi informativi e l’archivio digitale, da un unico ambiente di lavoro.

La nuova release di Requiro è stata appositamente progettata per rispondere alle moderne esigenze di business in un panorama lavorativo e tecnologico in perenne mutamento e permettere alle aziende di ogni dimensione di poter raggiungere gli obiettivi in maniera più efficace, sfruttando le ultime innovazioni in campo di intelligenza artificiale, machine learning e robotica con l’obiettivo di ottimizzare costi e processi.

Abbattere la complessità con Requiro

Attraverso l’utilizzo delle piattaforme low-code presenti all’interno della suite è possibile favorire processi collaborativi. Attraverso Requiro è possibile creare luoghi di lavoro digitali e disegnare e modificare i processi aziendali, dall’approvazione delle fatture alla completa digitalizzazione dei processi di acquisto.

L’informazione al centro dei processi

Requiro è una piattaforma multicanale in grado di gestire i flussi informativi in entrata e in uscita e attraverso l’integrazione di SdI, Peppol, EDI, NSO, PEC, Web Services e API dedicate, permette alle organizzazioni di poter interagire con tutti i propri stakeholder, privati, governativi, in Italia e all’estero.

Mantenere l’archivio digitale ordinato, disponibile e sicuro

Requiro è integrato nativamente con il sistema di conservazione a norma di Archiva Group e permette di condividere le informazioni con l’intera organizzazione, abbattendo i silos degli archivi dipartimentali o personali e riducendo i tempi per la ricerca di informazioni, che dovrebbero essere sempre a portata di mano. Questo è possibile anche grazie alla creazione di un archivio digitale ben organizzato, fondamentale per alimentare i workflow e le intelligenze artificiali.

Requiro permette anche di firmare i documenti elettronicamente, gestire tutte le caselle PEC aziendali e i documenti, monitorare i flussi telematici e conservare a norma i documenti informatici. Attraverso l’autenticazione single-sign-on è possibile accedere all’intera suite di applicazioni, velocizzando le operazioni di accesso e mantenendo un alto livello di sicurezza.

Le due app comprese in Requiro

Con la nuova release, Archiva presenta anche due nuove app che sono disponibili all’interno della suite:

Requiro Rise è la piattaforma di Business Process Management per la gestione dei processi di business. Sviluppato con linguaggio low code, unisce la rapidità di sviluppo con la massima personalizzazione dei processi. Requiro Rise permette di automatizzare i processi aziendali, riducendo il tempo e le risorse necessari per completarli. Al contempo, aiuta a ridurre gli errori umani, garantendo una maggiore conformità normativa. Permette, inoltre, un monitoraggio accurato delle attività aziendali attraverso la tracciabilità completa dei processi. Grazie a un approccio user-centered, l’applicazione permette di progettare flussi di lavoro digitali appositamente pensati per le esigenze aziendali, garantendo efficacia e usabilità dei workflow sviluppati. Requiro Rise si basa sullo standard internazionale BPMN per la modellizzazione dei processi aziendali e permette, soprattutto ad aziende internazionali e multinazionali, di avere un approccio unico per rappresentare e strutturare i workflow. Requiro Rise può essere utilizzato per i processi di tutti i dipartimenti aziendali, come per esempio HR – per l’onboarding di nuove risorse, e Procurement – per la gestione dei contratti di fornitura.

Requiro Next2 è la piattaforma che permette di gestire le relazioni di business esterne all’azienda, all’interno dell’ecosistema Requiro, creando un unico luogo dove tutte le informazioni importanti per il business possono essere costantemente aggiornate e corrette dai partner, in maniera facile ed efficace. Le relazioni con fornitori, agenti, agenzie e in generale con gli stakeholder esterni all’organizzazione generano flussi informativi che possono così essere costantemente governati e aggiornati. Requiro Next2, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva garantisce una gestione unica ed efficace invertendo il rapporto operativo con i partner. Attraverso l’applicazione saranno gli stessi partner a essere responsabilizzati per un corretto aggiornamento del set di dati relativi ai processi di verifica e di qualifica. Questo permette un risparmio effettivo di tempo per la raccolta dei dati e la gestione dei reminder sulle scadenze dei documenti (DURC, Visura, Certificazioni etc.). Grazie alle integrazioni con infoprovider (Cerved, Esker, etc.) e ERP (SAP, IBM, etc.), Requiro Next2 può essere utilizzato come portale fornitori, portale clienti o portale agenzie.

Dichiarazioni

“Con la nuova release di Requiro, il nostro obiettivo è fornire alle aziende uno strumento versatile e intuitivo per gestire i processi, flussi informativi e dati. La nostra suite non solo semplifica la complessità operativa, ma abilita anche una transizione digitale accessibile a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. Siamo entusiasti di offrire strumenti innovativi che integrano l’intelligenza artificiale, la robotica e il workflow management, permettendo alle organizzazioni di ottimizzare costi e processi in modo sicuro ed efficiente”, dichiara Alberto Gazzani, COO di Archiva Group.