RISE with SAP on IBM Power Virtual Server si aggiorna

Una nuova offerta è stata annunciata da due partner consolidati: IBM e SAP rilasceranno la nuova versione di RISE with SAP on IBM Power Virtual Server. Questa nuova release è stata progettata per rendere più rapido e semplice il percorso di trasformazione dell’ERP dei clienti IBM Power.

Insieme, IBM e SAP aiuteranno le organizzazioni a migrare e modernizzare in modo più fluido i propri ambienti ERP on-premise verso il cloud e a supportare processi aziendali basati sull’AI.

RISE with SAP è un’offerta che fornisce la soluzione ERP in cloud, servizi orientati ai risultati e piattaforme per aiutare le organizzazioni a ridefinire il proprio modello operativo. Come nuova offerta hyperscaler di SAP, RISE with SAP on IBM Power Virtual Server, aiuterà a ridurre i rischi e a migliorare i tempi di migrazione di SAP S/4HANA da IBM Power Systems on-premises al cloud in 90 giorni.

“RISE with SAP è emersa come priorità di business per le aziende di tutti i settori nel momento in cui migrano a SAP S/4HANA Cloud”, ha dichiarato Anurag Agrawal, Fondatore e Chief Global Analyst di TechAisle. “La nuova offerta di IBM e SAP rappresenta un’opzione efficace per le aziende che desiderano migrare i propri carichi di lavoro ERP mission-critical in modo sicuro, rapido e con un’interruzione minima”.

Migrazione cloud abilitata da un’infrastruttura certificata SAP leader di settore

Utilizzando Power Virtual Server, la versione cloud della piattaforma server IBM Power utilizzata per l’ERP on-premise, le aziende possono continuare a beneficiare di tutti i vantaggi dei sistemi SAP. Noti per gli alti livelli di sicurezza, scalabilità e affidabilità, i server IBM Power sono al 1° posto per disponibilità tra le infrastrutture certificate SAP garantendo meno interruzioni e una migrazione più semplice supportata da una piattaforma IBM Cloud altamente resiliente e sicura.

“IBM ha lavorato fianco a fianco con SAP per offrire un percorso di migrazione rapido e senza soluzione di continuità alle aziende che si affidano alla piattaforma IBM Power per i loro carichi di lavoro e le applicazioni SAP”, ha dichiarato Rob Thomas, Senior Vice President Software e Chief Commercial Officer di IBM. “Questa nuova funzionalità contribuisce a ridurre la complessità della transizione al cloud e ad accelerarne l’impatto, vantaggi che abbiamo sperimentato in prima persona nel nostro percorso di modernizzazione utilizzando RISE with SAP”.

IBM completa la modernizzazione del proprio ambiente SAP S/4HANA Cloud accelerata con RISE with SAP

IBM vanta una profonda esperienza nella modernizzazione di SAP S/4HANA Cloud e nei progetti per la gestione dei servizi relativi a questo ambiente. In un progetto di modernizzazione di SAP S/4HANA Cloud tra i più ampi e complessi mai realizzati da un cliente SAP, IBM ha recentemente trasferito i propri processi di gestione degli ordini e della reportistica finanziaria su RISE with SAP on IBM Power Virtual Server. Questo programma ha coinvolto oltre 150.000 utenti in 175 paesi in soli 18 mesi, portando a una riduzione dei costi operativi e dell’impatto dei server e dei dati. IBM Consulting ha guidato l’intero processo di trasformazione, fornendo le competenze necessarie nei servizi tecnici, nell’implementazione e nei servizi di gestione delle applicazioni per contribuire a spostare e gestire in modo sicuro queste soluzioni complesse.

“SAP aiuta le organizzazioni a dare il meglio di sé grazie ad applicazioni aziendali basate sul cloud e integrate con la potenza di SAP Business AI”, ha dichiarato Thomas Saueressig, membro del consiglio di amministrazione di SAP. “Questo annuncio rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra partnership con IBM per offrire ai clienti comuni un percorso chiaro verso il cloud con un time-to-value più rapido, una maggiore flessibilità e un’innovazione continua”.

IBM Consulting e un ecosistema di partner per accelerare la trasformazione

I clienti potranno inoltre accelerare la trasformazione con SAP S/4HANA Cloud collaborando con IBM Consulting o qualsiasi altro partner RISE with SAP autorizzato. IBM sta attualmente abilitando i principali global system integrator e partner di servizi a eseguire implementazioni, installazioni, aggiornamenti e configurazioni di progetti RISE with SAP.

SAP e IBM, insieme a un ecosistema di partner, intendono collaborare per aiutare i clienti IBM a innovare attraverso RISE with SAP on IBM Power Virtual Server con soluzioni, competenze e impegni congiunti di go-to-market. I clienti RISE with SAP on IBM Power Virtual Server e i Business Partner IBM avranno accesso alla nuova IBM Transformation Suite fo SAP Applications che aiuta ad accelerare la migrazione a SAP S/4HANA e RISE with SAP, raggruppando i migliori software e servizi per l’assessment degli ambienti, la migrazione dei dati e del codice, l’adeguamento del codice e l’automazione dei test.

Oltre 10.000 clienti SAP negli ultimi 50 anni si sono affidati a IBM per fornire e gestire SAP su sistemi IBM. IBM è l’unico Partner Strategico di SAP che fornisce soluzioni tecnologiche e di consulenza end-to-end per i clienti SAP, tra cui cloud ibrido, automazione e AI generativa con watsonx.

Si prevede che RISE with SAP on IBM Power Virtual Server sarà disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2025, insieme a un programma di investimento personalizzato di IBM. La disponibilità sarà estesa durante tutto il 2025