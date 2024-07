Sostenibilità Aziendale: gestirla è semplice con gli strumenti giusti

Per avere successo oggi le aziende non devono e non possono trascurare il fattore sostenibilità. Generare report di sostenibilità, ottenere Rating ESG, migliorare le performance ESG e la reputazione, comunicare con efficacia i progressi ESG diventano all’ordine del giorno e, adesso, si può gestire tutto in modo semplice grazie alla nuova piattaforma per la sostenibilità aziendale sviluppata da AATech, Tech Builder innovativo e Società Benefit, in partnership con ESG Portal, società specializzata nell’attribuzione di Rating di sostenibilità.

La piattaforma è stata progettata per supportare le aziende nella raccolta dati, nel monitoraggio degli obiettivi e nella redazione dei bilanci di sostenibilità aziendale. Si basa sulla tecnologia proprietaria Truezero, una soluzione SaaS leader per la gestione della sostenibilità, e offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui raccolta dati automatizzata per i bilanci di sostenibilità, in conformità con i principali standard internazionali, reportistica non finanziaria in ottica ESG, monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi di sostenibilità aziendali e identificazione delle aree di miglioramento.

La partnership tra AA Tech e ESG Portal offrirà alle aziende e alle PMI una soluzione completa per la gestione della sostenibilità aziendale, combinando l’esperienza di gestione e attribuzione del Rating ESG degli analisti di ESG Portal con la tecnologia innovativa di AA Tech.

“Siamo entusiasti di collaborare con ESG Portal per offrire alle imprese una soluzione completa per la gestione della loro performance di sostenibilità aziendale“, ha dichiarato Alessandro Andreozzi, CEO di AATech. “La nostra piattaforma per i bilanci di sostenibilità, insieme al sistema di rating di ESG Portal, aiuterà le aziende a migliorare la loro performance ESG e a comunicare i loro progressi agli stakeholder, l’aggiunta del sistema di rating di ESG Portal ci permetterà di offrire un servizio ancora più completo e prezioso“.

“La partnership con AATech è un passo altamente importante per ESG Portal e che consolida l’attività della nostra Società quale primario player nell’emissione dei Rating ESG” ha affermato Alessandro Toschi, CEO di ESG Portal. “La collaborazione con AATech riflette l’importanza di creare un sistema tra gli attori che operano nell’ambito della Sostenibilità per offrire alle imprese gli strumenti necessari per raggiungere e migliorare i propri obiettivi ESG”.