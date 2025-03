Superare le sfide dei workload AI e HPC con FlashBlade//EXA

Pure Storage, il pioniere IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage avanzati a livello mondiale, ha presentato FlashBlade//EXA, la data storage platform più performante del settore, ingegnerizzata per i requisiti più complessi dell’AI e dell’High Performance Computing (HPC).

Se gli approcci legacy allo storage dei dati hanno rappresentato un ostacolo per le potenzialità dell’AI, FlashBlade//EXA infrange il collo di bottiglia dei metadati con una collaudata architettura basata su FlashBlade, costruita per gli alti livelli di concorrenza e per gestire gli enormi volumi di operazioni sui metadati tipici dei workload AI e HPC su vasta scala. Dai test preliminari emerge come FlashBlade//EXA raggiunga una velocità di lettura pari a 10 terabyte al secondo in un unico namespace, definendo così un nuovo standard come soluzione storage dalle prestazioni più elevate dell’intero settore.

L’architettura FlashBlade//EXA è in grado di scalare dati e metadati indipendentemente tra loro; fornisce una scalabilità pressoché illimitata grazie a nodi dati di terze parti disponibili sul mercato, che permettono di raggiungere prestazioni multi-dimensionali altamente scalabili; e riduce la complessità di deployment, gestione e scalabilità attraverso il ricorso a protocolli e reti standard.

FlashBlade//EXA: un cambiamento di paradigma nello storage

La crescita della potenza delle GPU ha incrementato la velocità e la scalabilità con cui è possibile addestrare i modelli AI fondativi. L’esplosione nelle dimensioni e nella complessità dei modelli sta spingendo verso un cambiamento di paradigma nei requisiti storage, dove le soluzioni devono tenere il passo senza discontinuità con i requisiti di AI e HPC in termini di varietà dei dati e di intensità e volume dei calcoli.

I sistemi storage legacy non sono stati progettati per rispondere alle moderne esigenze dell’AI; per questo, quando vengono applicati a workload AI e HPC su vasta scala, presentano limiti critici nelle operazioni di lettura e scrittura parallele e concorrenti, nelle prestazioni dei metadati, nella latenza, nel checkpointing asincrono e nella possibilità di garantire un throughput elevato e prevedibile.

Una soluzione storage moderna deve quindi prevedere un’architettura disaggregata ad altissimo parallelismo in modo da fornire flessibilità su vasta scala, assicurando che la capacità dello storage contribuisca ad accelerare il ritmo dell’AI.

Una moderna architettura storage per i workload AI e HPC

Le architetture storage legacy ad alte prestazioni erano ottimizzate per gli ambienti HPC tradizionali caratterizzati da workload più regolari e prevedibili con un focus sulla scalabilità delle prestazioni nominali. Oggi i workload AI sono invece complessi e multimodali – lavorano cioè su testi, immagini e video – e vengono elaborati simultaneamente da decine di migliaia di GPU. Questo cambiamento così profondo richiede un’ottimizzazione avanzata dei metadati insieme a un’enorme scalabilità delle performance al fine di gestire efficientemente differenti tipologie di dati e un alto grado di concorrenza.

FlashBlade//EXA è una soluzione appositamente realizzata per le sfide dei workload AI con una gestione inedita di prestazioni e metadati. La sua architettura disaggregata a parallelismo massivo si traduce in flessibilità storage su vasta scala. Le aziende possono adattarsi a modelli multimodali in evoluzione, ottimizzare l’affidabilità ed eliminare i tempi morti per accelerare l’addestramento e l’inferenza dei modelli AI migliorando l’utilizzo delle GPU. Inoltre, la combinazione tra l’engine di metadati di Pure Storage e il sistema operativo Purity da una parte e la possibilità di integrare nodi commerciali economicamente convenienti dall’altra permette alle aziende di ottenere un rapporto prezzo/prestazioni senza paragoni.

FlashBlade//EXA trae origine da un decennio di innovazioni messe a punto da Pure Storage offrendo una soluzione storage trasformativa per gli ambienti AI e HPC. La piattaforma in particolare:

Fornirà le più alte prestazioni su vasta scala dell’intero settore facendo leva sulle comprovate funzionalità di gestione dei metadati di Pure Storage per massimizzare l’efficienza della pipeline AI e minimizzare i ritardi nel corso dei workflow di addestramento e inferenza.

Saranno disponibili prestazioni multidimensionali con capacità di elaborazione parallela massiva e IOPS scalabili sui metadati per supportare le esigenze dell’AI ad alta velocità. Superando i 10 terabyte al secondo in un unico namespace, la soluzione restituisce le maggiori prestazioni dell’intero settore.



Ridurrà la complessità della gestione eliminando i colli di bottiglia dei metadati

Grazie agli alti livelli di prestazioni, disponibilità e resilienza sui metadati è possibile gestire enormi dataset AI senza bisogno di ottimizzazioni manuali o ulteriori configurazioni.



Accelererà l’innovazione AI con un’architettura altamente configurabile e disaggregata

Utilizzo di protocolli standard per seguire l’evoluzione dello scenario AI e HPC. Incorpora NIC NVIDIA ConnectX ad alta velocità, switch Spectrum, cavi LinkX e library di comunicazione accelerata.



FlashBlade//EXA sarà disponibile nell’estate 2025.

Alcune dichiarazioni

“FlashBlade//EXA utilizza un’architettura a parallelismo massivo che consente di scalare dati e metadati indipendentemente tra loro fornendo livelli ineguagliati di prestazioni, scalabilità e adattabilità per alcuni dei più estesi e complessi ambienti dati del mondo. Lo storage sta finalmente accelerando il ritmo dell’evoluzione di HPC e AI su vasta scala”, ha dichiarato Rob Lee, Chief Technology Officer di Pure Storage.

“I dati sono il carburante per le aziende di IA e hanno un impatto diretto sulle prestazioni e sull’affidabilità delle applicazioni di IA. Grazie al networking di NVIDIA, la piattaforma FlashBlade//EXA consente alle aziende di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie di IA, mantenendo al contempo la sicurezza dei dati, la scalabilità e le prestazioni per l’addestramento dei modelli, la messa a punto e i più recenti requisiti di agenti IA e di inferenza logica”, ha dichiarato Rob Davis, Vice President, Storage Networking Technology di NVIDIA.

“In Penguin Solutions siamo specializzati nell’aiutare i clienti a implementare infrastrutture AI su vasta scala. Conosciamo bene la complessità che ciò comporta, e sappiamo che i sistemi storage legacy possono incidere negativamente sulle infrastrutture AI ad alte prestazioni. FlashBlade//EXA è una soluzione costruita appositamente per le esigenze dei moderni workload AI e HPC: fornisce la bandwidth, la capacità di gestione su vasta scala e l’architettura disaggregata e configurabile che serve ai grandi data center del giorno d’oggi. La consideriamo una soluzione ideale per ambienti AI intensivi e per applicazioni HPC”, ha commentato Pete Manca, Presidente di Penguin Solutions.