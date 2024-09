Travel e Hospitality: l’AI Data Cloud Snowflake porta tanti vantaggi

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha presentato il suo AI Data Cloud per il settore Travel e Hospitality, che unisce la piattaforma dati Snowflake, funzionalità AI e soluzioni verticali specifiche con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori i migliori insight sui dati. Snowflake consente a compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera e fornitori di tecnologie specializzati di sfruttare i dati e l’intelligenza artificiale per migliorare le operazioni e offrire ai clienti esperienze a cinque stelle.

Con il passaggio del settore dalla ripresa a una crescita stabile, le aziende si trovano ad affrontare nuove sfide e opportunità. Snowflake occupa una posizione di vantaggio unica per sostenere questa evoluzione, offrendo una piattaforma unificata che semplifica lo sviluppo con l’AI e il ML, fornendo funzionalità di sicurezza e governance di alto livello e democratizzando l’accesso ai dati. Con solide capacità di collaborazione sui dati e la possibilità di scalare le operazioni con semplicità, Snowflake consente a tutte le organizzazioni di sfruttare il pieno potenziale dei loro dati.

L’AI Data Cloud di Snowflake per il settore Travel e Hospitality affronta le principali tendenze e casi d’uso del mercato, tra cui la determinazione dinamica dei prezzi e il monitoraggio della sostenibilità, l’efficienza degli sviluppatori, la gestione della reputazione e il performance advertising, per aiutare le realtà del settore a semplificare le operazioni e a generare un nuovo valore aziendale.

Con l’AI Data Cloud Snowflake, le aziende del settore Travel e Hospitality possono ottenere e ottimizzare risultati in diverse aree:

Marketing iper-personalizzato . Campagne di marketing personalizzate e rispettose della privacy, che consentono di accelerare il processo di acquisizione dei clienti riducendone i costi.

Customer Experience migliorata . Ottimizzazione delle prestazioni di bot e sistemi IVR (Interactive Voice Response), e messaggistica preventiva per ridurre le rinunce.

Fedeltà ed esperienze co-branded. Gestione modernizzata dei dati dei clienti, miglioramento della gestione dei punti delle alleanze, ottimizzazione del coordinamento tra hotel e partner, e personalizzazione Customer 360 per migliorare la fidelizzazione e l’engagement dei clienti.

Operazioni affidabili ed efficienti . Rotte e network ottimizzati, gestione semplificata delle operazioni irregolari, aumento dell’efficienza dei tempi di rotazione degli aeromobili e miglioramento del coordinamento degli equipaggi.

Gestione dei ricavi massimizzata. Ottimizzazione dei flussi di lavoro per la manutenzione, riparazione e revisione (MRO), previsioni di scenario perfezionate, pricing dinamico ottimizzato e flussi di ricavi accessori mirati per aumentare la redditività.

Il vasto ecosistema di partner Snowflake facilita ulteriormente l’arricchimento dei dati tramite il Marketplace Snowflake, consentendo alle aziende di integrare e analizzare facilmente fonti di dati di terze parti, come modelli meteorologici, indicatori economici ed eventi globali, unitamente ai propri data set, per un processo decisionale più completo e informato nei mercati in cui i fattori esterni impattano maggiormente sulle operazioni aziendali e sul comportamento dei clienti.

“Il mercato dei viaggi e dell’ospitalità si trova in un momento cruciale, in cui intelligenza artificiale e insight guidati dai dati diventano fondamentali per il successo”, ha dichiarato Whitnee Hawthorne, Global Head of Travel & Hospitality di Snowflake. “Non solo il nostro AI Data Cloud per il settore Travel e Hospitality fornisce gli strumenti e le capacità necessarie per tenere il passo con l’evoluzione delle aspettative dei clienti, ma promuove anche l’innovazione e l’eccellenza operativa in un mercato così dinamico e competitivo”.

Alcuni dei più grandi operatori globali dell’industria dei viaggi e dell’ospitalità stanno già utilizzando l’AI Data Cloud Snowflake per democratizzare l’accesso ai dati e favorire la collaborazione.

“Creando una data foundation unificata su Snowflake, stiamo migliorando la nostra capacità di prendere decisioni basate sulle informazioni e di automatizzare alcuni aspetti del nostro business”, ha dichiarato Raymond Boyle, Vice President, Data Analytics and Strategic Insights, Hyatt. “Dalle preferenze degli ospiti alla gestione delle decisioni funzionali, Snowflake ci permette di offrire servizi avanzati e di migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti. Snowflake rappresenta una solida base per ridefinire l’ospitalità nell’era digitale”.

“Snowflake è una componente importante della data strategy di Tripadvisor”, ha dichiarato Rahul Todkar, Head of Data and AI di Tripadvisor. “Unifica le nostre analisi aziendali, il marketing e gli insight sui clienti, fornendo una solida piattaforma dati per le nostre iniziative di AI. Inoltre, Snowflake ha rivoluzionato il modo in cui collaboriamo con altri brand dell’ecosistema, consentendo una condivisione sicura dei dati che va a vantaggio sia della nostra azienda sia del settore dei viaggi in generale. Questo approccio globale non solo ha semplificato le nostre operazioni, ma ha anche aperto nuove opportunità di crescita e partnership”.