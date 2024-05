Viya Workbench: l’ambiente di sviluppo AI on-demand di SAS

Cresce l’offerta basata sull’Intelligenza Artificiale (AI) di SAS, leader nelle soluzioni per i dati e l’intelligenza artificiale, che annuncia l’ampliamento delle funzionalità della piattaforma SAS Viya, compresa la disponibilità generale di SAS Viya Workbench. Destinato agli sviluppatori, Viya Workbench è un ambiente di calcolo self-service e on-demand per la preparazione dei dati, l’analisi esplorativa dei dati e lo sviluppo di modelli analitici e di machine learning.

“Mentre SAS Viya si pone come la base dell’ecosistema software SAS, l’azienda sta evolvendo il suo portafoglio con prodotti innovativi per soddisfare le diverse esigenze degli utenti”, ha dichiarato Kathy Lange, Research Director for AI Software, IDC. “Nuove offerte come SAS Viya Workbench – un ambiente di analisi on-demand – mirano ad aumentare la produttività, migliorare le prestazioni e creare fiducia tra gli sviluppatori di AI”.

Canvas per gli sviluppatori: sperimentazione ed esplorazione

SAS Viya Workbench consente agli sviluppatori di lavorare nel linguaggio di loro scelta, come SAS, Python e R (quest’ultimo entro la fine del 2024). Grazie a un’interfaccia intuitiva e flessibile, la funzionalità offre due opzioni di ambiente di sviluppo: Jupyter Notebook/JupyterLab e Visual Studio Code.

L’accesso alle potenti procedure analitiche SAS (PROC) e alle API Python native all’interno di SAS Viya Workbench, accelera lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni. Inoltre, le librerie Python personalizzate di ultima generazione, esclusive di Viya Workbench, possono migliorare significativamente la velocità e le prestazioni con modifiche minime al programma Python dello sviluppatore.

Viya Workbench è un ambiente di sviluppo flessibile, scalabile, efficiente ed on-demand, che richiede un supporto IT minimo. L’ambiente analitico dedicato dispone di una potenza di calcolo CPU/GPU personalizzabile in base alle esigenze del progetto. I modelli e gli altri risultati possono essere sfruttati in SAS Viya per la gestione dei dati, la governance e il deployment.

SAS Viya Workbench sarà inizialmente disponibile attraverso Amazon AWS Marketplace (nel secondo trimestre 2024), con piani futuri per altri fornitori cloud e una distribuzione software-as-a-service.

SAS Viya Workbench: incremento della produttività degli sviluppatori, innovazione dell’IA più rapida

Gli sviluppatori di AI vogliono lavorare con pacchetti moderni e open source e con un cloud computing all’avanguardia, ma sono anche sotto pressione per ottenere risultati rapidi e gestire i costi. Inoltre, vogliono infrastrutture precostituite e scalabili che permettano loro di concentrarsi sulla creazione, l’innovazione, l’iterazione e la verifica del proprio lavoro.

“Le numerose sfide che gli sviluppatori devono affrontare non sono solo piccoli fastidi, ma ostacoli che impediscono di rispondere alle domande e di portare a termine il lavoro”, ha dichiarato Jared Peterson, Senior Vice President of Engineering di SAS. “Viya Workbench offre la massima flessibilità e i migliori risultati, consentendo agli sviluppatori di utilizzare il linguaggio e l’IDE (ambiente di sviluppo integrato) di loro scelta, di adattare la potenza di calcolo alle esigenze del progetto e di aumentare la produttività e l’efficienza. Possono lavorare più velocemente, essere più creativi e correre più rischi, il che, siamo onesti, non solo è ciò che ci si aspetta, ma rende il lavoro più divertente”.