Acronis True Image 2026 migliora il livello di protezione degli utenti

Acronis, specialista globale nella cybersecurity e nella protezione dati, ha presentato Acronis True Image 2026, la nuova versione del software che integra nativamente backup e sicurezza, pensata per i singoli utenti e le piccole imprese. L’ultima versione introduce la gestione integrata delle patch per Windows e un motore di sicurezza evoluto con rilevamento delle minacce basato su AI, anti-ransomware e scansione del malware.
True Image 2026 semplifica le attività di protezione più complesse in un’applicazione facile da usare. È il primo software di fascia consumer che, in un singolo strumento, offre protezione proattiva contro le minacce emergenti, protezione dell’identità, backup rapido, ripristino facile e Cyber Protection avanzata. Acronis True Image 2026 garantisce sicurezza totale e affidabilità, proteggendo fino a cinque computer e un numero illimitato di dispositivi mobili, il tutto con un’installazione semplice e immediata.
Proteggere ciò che conta: dati, dispositivi, identità
La diffusione dei ransomware, i furti di identità e i rischi informatici in continua evoluzione impongono misure di protezione che vanno oltre il backup. Per questo la nuova release di Acronis True Image 2026 introduce:
- Aggiornamenti semplificati: gli utenti Windows possono scegliere aggiornamenti automatizzati in background che applicano automaticamente le patch di sicurezza oppure ricevere avvisi per installare manualmente le patch di terze parti: entrambe le opzioni correggono le vulnerabilità più recenti.
- Cybersecurity avanzata: protegge dai vettori di attacco più complessi, inclusi hijacking delle DLL, esecuzione di codice root ed exploit delle chiavi API.
- Protezione continua: la tecnologia di cybersecurity proprietaria di Acronis garantisce l’aggiornamento e la protezione da tutte le minacce informatiche di tutti i dispositivi con True Image.
- Compatibilità completa: la soluzione funziona con le ultime versioni di Windows e macOS, offrendo protezione trasversale su vari dispositivi.
Acronis True Image 2026 integra Cyber Protection e Patch Management
Diversamente da altri software di sicurezza e backup di fascia consumer, True Image 2026 è l’unico strumento a integrare Cyber Protection e patch management, due componenti essenziali per la cybersecurity di ultima generazione. Il patch management svolge un ruolo strategico nella risoluzione delle vulnerabilità e nella difesa dagli attacchi, e conferma l’impegno costante di Acronis nel potenziare le proprie soluzioni contro minacce sempre più sofisticate.
Acronis True Image è da tempo riconosciuta come soluzione affidabile che garantisce funzionalità essenziali di protezione, come il rilevamento delle minacce basato su AI contro ransomware, malware e altri attacchi complessi. In aggiunta al backup tradizionale, offre ripristino rapido e clonazione sicura del disco, il tutto in una configurazione semplice e intuitiva che permette agli utenti di eseguire il backup, ripristinare e difendere il proprio mondo digitale con un solo clic. Con ulteriori miglioramenti della sicurezza previsti per le release future, Acronis conferma il proprio impegno a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce emergenti.
Disponibilità di Acronis True Image 2026
Acronis True Image 2026 è già disponibile. Gli abbonamenti sono proposti nei livelli Essentials, Advanced e Premium.
Dichiarazioni
“Acronis True Image 2026 è progettato per chi non ha tempo di preoccuparsi della propria sicurezza digitale“, ha dichiarato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “La maggior parte degli utenti non vuole occuparsi di backup e sicurezza, ma solo avere la certezza di essere al sicuro. Con Acronis True Image 2026, abbiamo reso la protezione automatica. Invece di dover acquistare due applicazioni distinte e gestire più abbonamenti, gli utenti possono contare su uno strumento unico che consente loro di risparmiare in media il 55% sui costi“.