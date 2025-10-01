Acronis True Image 2026 migliora il livello di protezione degli utenti

Acronis, specialista globale nella cybersecurity e nella protezione dati, ha presentato Acronis True Image 2026, la nuova versione del software che integra nativamente backup e sicurezza, pensata per i singoli utenti e le piccole imprese. L’ultima versione introduce la gestione integrata delle patch per Windows e un motore di sicurezza evoluto con rilevamento delle minacce basato su AI, anti-ransomware e scansione del malware.

True Image 2026 semplifica le attività di protezione più complesse in un’applicazione facile da usare. È il primo software di fascia consumer che, in un singolo strumento, offre protezione proattiva contro le minacce emergenti, protezione dell’identità, backup rapido, ripristino facile e Cyber Protection avanzata. Acronis True Image 2026 garantisce sicurezza totale e affidabilità, proteggendo fino a cinque computer e un numero illimitato di dispositivi mobili, il tutto con un’installazione semplice e immediata.

Proteggere ciò che conta: dati, dispositivi, identità

La diffusione dei ransomware, i furti di identità e i rischi informatici in continua evoluzione impongono misure di protezione che vanno oltre il backup. Per questo la nuova release di Acronis True Image 2026 introduce:

Aggiornamenti semplificati: gli utenti Windows possono scegliere aggiornamenti automatizzati in background che applicano automaticamente le patch di sicurezza oppure ricevere avvisi per installare manualmente le patch di terze parti: entrambe le opzioni correggono le vulnerabilità più recenti.

gli utenti Windows possono scegliere aggiornamenti automatizzati in background che applicano automaticamente le patch di sicurezza oppure ricevere avvisi per installare manualmente le patch di terze parti: entrambe le opzioni correggono le vulnerabilità più recenti. Cybersecurity avanzata: protegge dai vettori di attacco più complessi, inclusi hijacking delle DLL, esecuzione di codice root ed exploit delle chiavi API.

protegge dai vettori di attacco più complessi, inclusi hijacking delle DLL, esecuzione di codice root ed exploit delle chiavi API. Protezione continua: la tecnologia di cybersecurity proprietaria di Acronis garantisce l’aggiornamento e la protezione da tutte le minacce informatiche di tutti i dispositivi con True Image.

la tecnologia di cybersecurity proprietaria di Acronis garantisce l’aggiornamento e la protezione da tutte le minacce informatiche di tutti i dispositivi con True Image. Compatibilità completa: la soluzione funziona con le ultime versioni di Windows e macOS, offrendo protezione trasversale su vari dispositivi.

Acronis True Image 2026 integra Cyber Protection e Patch Management

Diversamente da altri software di sicurezza e backup di fascia consumer, True Image 2026 è l’unico strumento a integrare Cyber Protection e patch management, due componenti essenziali per la cybersecurity di ultima generazione. Il patch management svolge un ruolo strategico nella risoluzione delle vulnerabilità e nella difesa dagli attacchi, e conferma l’impegno costante di Acronis nel potenziare le proprie soluzioni contro minacce sempre più sofisticate.

Acronis True Image è da tempo riconosciuta come soluzione affidabile che garantisce funzionalità essenziali di protezione, come il rilevamento delle minacce basato su AI contro ransomware, malware e altri attacchi complessi. In aggiunta al backup tradizionale, offre ripristino rapido e clonazione sicura del disco, il tutto in una configurazione semplice e intuitiva che permette agli utenti di eseguire il backup, ripristinare e difendere il proprio mondo digitale con un solo clic. Con ulteriori miglioramenti della sicurezza previsti per le release future, Acronis conferma il proprio impegno a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce emergenti.

Disponibilità di Acronis True Image 2026

Acronis True Image 2026 è già disponibile. Gli abbonamenti sono proposti nei livelli Essentials, Advanced e Premium.

Dichiarazioni

“Acronis True Image 2026 è progettato per chi non ha tempo di preoccuparsi della propria sicurezza digitale“, ha dichiarato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “La maggior parte degli utenti non vuole occuparsi di backup e sicurezza, ma solo avere la certezza di essere al sicuro. Con Acronis True Image 2026, abbiamo reso la protezione automatica. Invece di dover acquistare due applicazioni distinte e gestire più abbonamenti, gli utenti possono contare su uno strumento unico che consente loro di risparmiare in media il 55% sui costi“.