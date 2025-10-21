AWS Public Sector Day 2025: l’innovazione incontra la PA italiana

Negli ultimi anni, il settore pubblico e quello privato hanno compiuto passi significativi nel percorso di trasformazione digitale, un processo ormai imprescindibile per garantire servizi più efficienti, moderni e vicini alle esigenze dei cittadini. Secondo il report State of the Digital Decade 2025 della Commissione Europea, l’Italia ha registrato importanti progressi nello sviluppo di infrastrutture e servizi digitali ma rimangono ampi margini di crescita nell’integrazione di soluzioni avanzate come il data analytics e l’intelligenza artificiale. Il nostro Paese punta, infatti, a raggiungere entro il 2030 un’adozione dell’AI pari al 60%, rispetto al 75% previsto dalla media europea.

In questo scenario, il 23 ottobre 2025 Roma ospiterà l’AWS Public Sector Day, un evento di riferimento per la Pubblica Amministrazione italiana. L’incontro offrirà a istituzioni, enti e professionisti l’opportunità di scoprire come le tecnologie cloud e l’AI generativa possano contribuire alla modernizzazione dei servizi, migliorando l’efficienza operativa, potenziando l’esperienza dei cittadini e assicurando una gestione più sicura e strategica dei dati.

Tra i temi centrali dell’AWS Public Sector Day sarà l’intelligenza artificiale generativa e la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla sicurezza e conformità normativa. Attraverso le voci di clienti AWS come SOGEI, InfoCamere, ARPAS e Polo Strategico Nazionale, si esploreranno soluzioni innovative per la gestione dei dati critici, la formazione professionale digitale e lo sviluppo di città intelligenti. L’evento metterà in luce come le infrastrutture cloud possano supportare il settore pubblico garantendo sicurezza, sovranità dei dati e controlli tecnici rigorosi per una digitalizzazione responsabile.

La trasformazione digitale della PA

L’adozione di strumenti digitali, la valorizzazione dei dati e l’impiego dell’intelligenza artificiale come tecnologia abilitante consentono oggi di amplificare la capacità delle amministrazioni di servire cittadini e imprese. Questo approccio segna il passaggio verso una PA in grado di progettare e offrire servizi sempre più personalizzati, semplici da utilizzare e realmente orientati alle esigenze della collettività.

Tre caratteristiche tecnologiche risultano decisive per la trasformazione digitale della PA: l’elasticità, ovvero la capacità dei sistemi di adattarsi dinamicamente alle esigenze di cittadini e amministrazioni; la scalabilità, che permette di crescere senza richiedere grandi investimenti iniziali; e la sicurezza, imprescindibile nella gestione e protezione dei dati sensibili. Il cloud, per sua natura, soddisfa pienamente questi requisiti permettendo alle amministrazioni di innovare in modo sostenibile, sperimentare rapidamente nuove soluzioni e implementarle senza vincoli strutturali o costi proibitivi. Questa flessibilità democratizza l’accesso all’innovazione, mettendo a disposizione di ogni ente – indipendentemente dalle dimensioni – le risorse necessarie per migliorare la propria offerta digitale.

A chi è rivolto l’AWS Public Sector Day

Sessioni tecniche, workshop e tavole rotonde accompagneranno i partecipanti dell’AWS Public Sector Day in un percorso di approfondimento, mentre un’area demo interattiva offrirà l’opportunità di sperimentare direttamente le soluzioni AWS dedicate alla modernizzazione dei servizi pubblici.

AWS Public Sector Day Roma si rivolge a rappresentanti, decision maker e professionisti IT della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, inclusi i settori della Difesa e della Sicurezza Nazionale, Enti sanitari pubblici, Università e Istituti di Ricerca, nonché Aziende Statali operanti in settori come Trasporti e Servizi Pubblici (Energia, Utilities). La capacità dell’evento è limitata e, per questo motivo, verranno approvate solo le iscrizioni in linea con i profili sopra definiti.

Con l’AWS Public Sector Day 2025, il cammino verso una pubblica amministrazione più moderna, sicura e orientata al futuro compie un passo decisivo, creando nuove opportunità di collaborazione e sviluppo digitale per il Paese.

Dichiarazioni

“Amazon Web Services conferma il proprio impegno nel sostenere l’Italia nel percorso di trasformazione digitale del Paese e della pubblica amministrazione. Le tecnologie come il cloud e l’intelligenza artificiale hanno sempre più un ruolo strategico nel rendere i servizi pubblici più accessibili e innovativi, riducendo il divario tecnologico e consentendo anche agli enti locali di accedere alle soluzioni digitali più avanzate. In occasione dell’AWS Public Sector Day, vogliamo aprire un confronto concreto su come queste tecnologie rappresentino oggi il principale motore dell’evoluzione digitale della PA”, dichiara Sergio Gianotti, Head of Public Sector, AWS Italia. “Le sfide che attendono il settore pubblico sono molteplici – dall’invecchiamento della popolazione all’aumento dei costi, fino alla necessità di proseguire gli investimenti oltre la scadenza del PNRR nel 2026. In questo contesto, le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale saranno strumenti fondamentali per rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni, ottimizzare le infrastrutture e sperimentare rapidamente nuovi servizi. L’obiettivo è offrire ai cittadini un’esperienza più efficiente e inclusiva e sostenere un modello di crescita basato sull’innovazione continua”.