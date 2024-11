Certego e Trend Micro uniscono le competenze per una sicurezza IT di alto livello

Le minacce informatiche si fanno sempre più evolute e per affrontarle e prevenirle, è fondamentale possedere delle soluzioni di cybersecurity potenti e affidabili. Per offrire il meglio del settore, Certego, società del gruppo VEM sistemi specializzata in servizi di sicurezza IT gestiti e di contrasto al Cybercrime, insieme a Trend Micro, leader globale nella cybersecurity, ha sviluppato una soluzione tecnologica proprietaria nella sua piattaforma cloud di Unified Security Operations PanOptikon, in grado di integrarsi con Trend Vision One e garantire una protezione proattiva di detection e response unica nel mercato italiano.

Certego e Trend Micro offrono più di un semplice monitoraggio degli allarmi

La soluzione, realizzata dal team di sviluppo di Certego con il contributo di Trend Micro, è frutto di una stretta collaborazione tra le due aziende che hanno lavorato sinergicamente nell’ultimo anno per realizzarla, portando alla nascita di una partnership tecnologica e commerciale di altissimo livello. La collaborazione va oltre la proposizione di un tradizionale servizio SOC (Security Operations Center): si configura come un servizio avanzato, risultato dell’integrazione nativa tra le tecnologie dei due vendor, in grado di offrire ai clienti molto più di un semplice monitoraggio degli allarmi. Grazie alla possibilità di accedere ai dati telemetrici di Trend Micro, la soluzione garantisce infatti i vantaggi di una piattaforma XDR completa aggiungendo ulteriori logiche di analisi e i dati di Threat Intelligence di Certego, specificamente mirati alle esigenze delle imprese e al contesto cyber italiano. Questo approccio innovativo rende la nuova tecnologia una risorsa preziosa per le aziende che necessitano non solo di protezione, ma anche di un’analisi approfondita delle minacce fin dai primi sintomi di una potenziale compromissione. Attraverso questa sinergia, Certego e Trend Micro rispondono alle moderne sfide della sicurezza, offrendo una soluzione ineguagliabile e concepita per fornire un servizio di detection e response che supera le offerte tradizionali, apportando un valore aggiunto concreto all’intero del mercato della cybersecurity.

Un ecosistema di alto livello a disposizione dei clienti

I clienti che sceglieranno i servizi Certego della nuova tecnologia integrata nella piattaforma di Trend Micro potranno usufruire di soluzioni XDR avanzate, combinate con un servizio MDR guidato dalla threat intelligence. Un ulteriore vantaggio per i clienti è la gestione completa degli alert e dei rischi, con notifiche non solo sugli incidenti ma anche sui potenziali pericoli, grazie a un monitoraggio continuo e proattivo. Inoltre, i clienti avranno accesso in tempo reale alle dashboard presenti in PanOptikon, che offrono una visione completa e aggiornata dello stato di sicurezza aziendale. La piattaforma non si limita ai singoli alert ma fornisce report e dashboard dettagliati, arricchiti dai dati di Trend Micro, consentendo una visione globale e approfondita del livello di cyber risk dell’azienda.

La sinergia tra Trend Micro e Certego, prossima a ricevere dal vendor la qualificazione come “authorized MSSP”, è il risultato di oltre vent’anni di collaborazione tra il leader globale nella cybersecurity e il gruppo VEM Sistemi.

L’integrazione tra Certego e Trend Micro, unita alla storica collaborazione con VEM, offre ai clienti un ecosistema di alto livello che include una gestione centralizzata e completa di tutte le fasi: installazione, configurazione, prevenzione, detection e response. A seconda delle esigenze, i clienti possono contare su un pool di specialisti altamente qualificati che si occuperà delle loro necessità. L’offerta è parte di V-Secure, il modello di Gestione Integrata della Sicurezza IT sviluppato da VEM sistemi, che copre tutte e quattro le fasi del Governo della Sicurezza Informatica: Anticipazione del Rischio, Prevenzione, Rilevamento e Risposta agli incidenti. V-Secure oggi è in grado di offrire un servizio di gestione degli endpoint arricchito da tutti i vantaggi della sinergia tecnologica tra Certego e Trend Micro.

Dichiarazioni

“Abbiamo deciso di collaborare con Trend Micro per la comprovata affidabilità della loro soluzione XDR, tra le più avanzate sul mercato ”, dichiara Bernardino Grignaffini, CEO & founder di Certego. “Questa partnership ha reso possibile la creazione di un servizio esclusivo sul mercato. La nostra tecnologia supera il concetto tradizionale di integrazione e non si occupa di semplice monitoraggio; Certego fornisce servizi MDR (Managed Detection and Response) con un approccio proattivo, che va oltre la semplice gestione degli alert, tipica di un SOC. Analizziamo in modo approfondito tecniche, tattiche e tipologie di attacco per applicare le nostre conoscenze sui dati di Trend Micro, rendendoli così pienamente funzionali alle attività di rilevamento. Questo approccio costituisce l’elemento distintivo di Certego, massimizzando il valore della tecnologia Trend Micro”.

“L’alleanza pluriennale con il gruppo VEM e la collaborazione con Certego sono un vanto per offrire un servizio MDR all’avanguardia che risponde alle esigenze critiche di cybersecurity delle aziende moderne”, dichiara Salvatore Marcis Head of Channel and Territory Sales Trend Micro. “Grazie alla nostra tecnologia XDR e all’approccio analitico e proattivo di Certego, possiamo garantire una protezione su misura che va oltre la semplice risposta agli attacchi, offrendo una sicurezza adattiva e integrata. Questa partnership valorizza la nostra visione di una difesa collaborativa e continua, massimizzando il potenziale della nostra tecnologia nelle mani di un team di esperti”.