Cloud Native Security: SentinelOne annuncia la disponibilità in Europa

Proteggere gli ambienti cloud in modo conforme da attività malevole è la priorità principale per le aziende moderne. Per rispondere a questa esigenza, SentinelOne, realtà specializzata a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato la completa disponibilità della Singularity Cloud Native Security nell’Unione Europea. Fornita dall’area operativa di SentinelOne di Francoforte, la rivoluzionaria piattaforma di protezione delle applicazioni cloud native (CNAPP), offre una sicurezza del cloud senza precedenti, rispondendo al contempo alle esigenze del GDPR, come la permanenza dei dati nello stato di origine e la conformità alle norme, aumentando le capacità delle aziende di proteggere le proprie attività nel public cloud dalla fase di creazione a quella di gestione.

Singularity Cloud Native Security: soluzione CNAPP completa e agentless

Basata sulla Singularity Platform di SentinelOne, Singularity Cloud Native Security è una architettura CNAPP completa e senza agent che è stata recentemente classificata come la migliore del settore dagli utenti effettivi dei G2 Summer Grid Reports del 2024. Questa innovativa soluzione fornisce dati verificati e sfruttabili, anziché falsi positivi, e automatizza il red-teaming dei problemi identificati, consentendo ai professionisti della sicurezza di concentrarsi su ciò che conta di più. Tutti i dati telemetrici della cloud security di un’organizzazione vengono inviati al Singularity Data Lake, dove l’AI proprietaria di SentinelOne svela informazioni utili e ottimizza indagini e azioni di risposta, consentendo ai team di agire rapidamente e di bloccare gli attacchi prima che si verifichino.

E gli utenti utilizzano la soluzione per potenziare interventi e risultati conseguiti.

Dichiarazioni

Come ha osservato su PeerSpot un DevSecOps Engineer di un’azienda tecnologica:

“Da quando abbiamo implementato Cloud Native Security, la nostra postura di rischio è migliorata notevolmente e siamo molto più compliant. La soluzione dispone di benchmark di conformità integrati per vari standard normativi. Inizialmente eravamo conformi al 60% circa, mentre oggi abbiamo superato il 95%”.

Lakshay Aggarwal, Responsabile della sicurezza applicativa presso un’azienda tecnologica, aggiunge: “Abbiamo notato benefici immediati dall’uso della soluzione. Siamo conformi al 96-97% e il tempo medio di rilevamento si è ridotto. E non abbiamo notato alcun falso positivo”.

“In SentinelOne siamo consapevoli dei problemi di sicurezza degli ambienti cloud e le nostre soluzioni sono progettate appositamente per superarli”, ha dichiarato Ely Kahn, VP Cloud Security di SentinelOne. “Il rilascio di Singularity Cloud Native Security in Europa è un indice del nostro impegno a fornire ai clienti una tecnologia all’avanguardia che consenta loro di potenziare le proprie difese e di conformarsi ai rigorosi requisiti normativi che devono rispettare”.

Disponibilità

Singularity Cloud Native Security è disponibile in hosting in aree operative negli Stati Uniti e nell’ Europa centrale.