AWS lancia Bedrock AgentCore e annuncia nuovi investimenti

Durante l’AWS Summit di New York, Amazon Web Services ha presentato Amazon Bedrock AgentCore, una nuova suite di servizi progettata per aiutare le organizzazioni a sviluppare e gestire agenti AI sicuri, scalabili e integrati nei loro flussi di lavoro.

Swami Sivasubramanian, AWS VP for Agentic AI, ha tenuto il keynote all’AWS Summit di New York, delineando la strategia di AWS in questo ambito. Ha affermato che gli agenti AI — sistemi software autonomi che sfruttano l’intelligenza artificiale per ragionare, pianificare e adattarsi al fine di completare compiti complessi — accelereranno in modo significativo l’innovazione e miglioreranno la produttività in ogni settore.

AgentCore, pensato per aiutare le organizzazioni a costruire e implementare agenti AI in modo sicuro e scalabile, è una piattaforma flessibile e agnostica rispetto ai modelli, che fornisce ai team di sviluppo tutti i componenti necessari per costruire agenti AI robusti: dalla gestione della memoria a lungo termine alla sicurezza delle sessioni, dalla possibilità di scrivere codice in ambienti sandbox alla capacità di navigare il web in tempo reale. Tutto questo con una forte attenzione alla privacy, alla governance e alla scalabilità, per consentire alle aziende di operare con fiducia anche su larga scala.

Inoltre, per facilitare ulteriormente l’adozione di questa tecnologia, AWS ha annunciato:

Una nuova categoria “AI Agents and Tools” in AWS Marketplace, pensata per rendere più semplice e immediato per le aziende trovare, acquistare e implementare agenti AI già pronti all’uso. Questa nuova sezione del marketplace consente di accedere a un’ampia gamma di soluzioni certificate, integrabili con le infrastrutture esistenti e supportate da fornitori specializzati nello sviluppo e nella gestione di agenti intelligenti.

Un investimento aggiuntivo da 100 milioni di dollari nell’AWS Generative AI Innovation Center , il centro globale di innovazione che dal 2023 supporta le aziende nello sviluppo di progetti di AI generativa. Con questo nuovo finanziamento, AWS mira ad accelerare la transizione verso soluzioni AI autonome, collaborando con clienti di primo piano come BMW (con oltre 23 milioni di veicoli connessi), AstraZeneca, Syngenta e Warner Bros. Discovery Sports Europe, che già oggi sfruttano l’AI per trasformare i propri processi decisionali e operativi.

Nuove funzionalità di personalizzazione per i modelli Amazon Nova su SageMaker, che permettono alle aziende di adattare i modelli alle proprie esigenze specifiche, migliorando accuratezza, flessibilità e controllo. Le nuove opzioni di customizzazione, supportate da SageMaker HyperPod, aprono la strada a un uso più preciso e sicuro dell'AI nei contesti produttivi.

Il lancio in anteprima di Amazon S3 Vectors, pensato per ottimizzare le applicazioni di intelligenza artificiale basate su semantic search e retrieval-augmented generation. S3 Vectors promette di ridurre drasticamente i costi di archiviazione e interrogazione dei vettori—fino al 90% in meno rispetto ai metodi tradizionali.