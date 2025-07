Dynatrace riconfermata leader dell’osservabilità da Gartner

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato di essere stata nominata Leader da Gartner nel Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di osservabilità.

Gartner ha valutato 20 vendor e ha posizionato Dynatrace nella posizione più alta per la Capacità di Esecuzione (Ability to Execute).

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto ancora una volta la posizione più alta per l’Esecuzione nel Magic Quadrant di Gartner per le Piattaforme di Osservabilità”, ha dichiarato Steve Tack, EVP, Chief Product Officer di Dynatrace. “A nostro avviso, questo riconoscimento riflette il nostro incrollabile impegno per l’innovazione continua a favore dei nostri clienti. In un contesto in cui le aziende si muovono in ambienti digitali cloud-native sempre più complessi, l’osservabilità end-to-end basata sull’intelligenza artificiale è fondamentale per il successo. Crediamo che questo riconoscimento convalidi la nostra missione: attraverso un’automazione intelligente basata sui dati, fornire ai clienti risposte precise, consentendo loro di affrontare con sicurezza le sfide aziendali più complesse”.