Hexagon è partner strategico di Thales per qualità e produttività in EMEA

Thales, specialista mondiale nelle tecnologie avanzate per i settori della Difesa, Aerospaziale e Cyber & Digital, e la divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon hanno firmato un accordo quadro strategico quinquennale, che conferma il ruolo di Hexagon quale partner tecnologico strategico a supporto delle performance operative e del controllo qualità di Thales nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

In base all’accordo, Hexagon diventa fornitore strategico di dispositivi di metrologia, software, servizi e manutenzione per tutte le divisioni e i paesi EMEA in cui opera Thales. Attraverso la semplificazione dei processi di acquisto e la standardizzazione dell’accesso a tecnologie avanzate per la misurazione e la garanzia della qualità, la partnership permette ai team Thales in tutta la regione di incrementare la capacità produttiva, assicurando al contempo coerenza e tracciabilità nei processi di controllo qualità.

L’accordo è stato ufficialmente sottoscritto in occasione del Paris Air Show 2025 da Didier Perrigault, Global Expenses Procurement Director di Thales, e da Stephen Chadwick, Presidente EMEA della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon, segnando un importante traguardo nella collaborazione pluriennale tra le due aziende.

Gli obiettivi della partnership tra Thales e Hexagon

La partnership riflette un impegno condiviso verso:

Il miglioramento della qualità a livello globale : attraverso la standardizzazione e l’armonizzazione dei processi di misurazione nelle attività di Thales nell’area EMEA.

: attraverso la standardizzazione e l’armonizzazione dei processi di misurazione nelle attività di Thales nell’area EMEA. L’accelerazione dei processi di acquisto e delle implementazioni : grazie all’introduzione di tecnologie avanzate di metrologia – come sistemi di misura laser, LiDAR , a contatto e soluzioni di automazione intelligente – per aumentare la produttività e l’agilità in risposta alla crescente domanda produttiva.

: grazie all’introduzione di tecnologie avanzate di metrologia – come sistemi di misura laser, , a contatto e soluzioni di automazione intelligente – per aumentare la produttività e l’agilità in risposta alla crescente domanda produttiva. Il rafforzamento della collaborazione: favorendo una maggiore coerenza e tracciabilità tra team e siti, e permettendo di estendere la qualità attraverso tecnologie accessibili che collegano persone e processi, rendendo la qualità un risultato replicabile.

Dopo la collaborazione di successo su programmi strategici in Francia e in Italia, questo accordo tra Hexagon e Thales apre la strada a una cooperazione più approfondita, a supporto degli obiettivi di trasformazione industriale e crescita su scala di Thales.

Dichiarazioni

“I sistemi di importanza strategica e le innovazioni tecnologiche di Thales stanno registrando una forte domanda, che porta alla necessità di aumentare la produzione in EMEA”, ha dichiarato Didier Perrigault, Global Expenses Procurement Director di Thales. “Garantire sistemi di qualità coerenti a livello globale è di primaria importanza per i nostri clienti e la collaborazione con Hexagon – volta ad allineare i processi operativi all’interno e tra i nostri siti – ci permetterà di raggiungere questo obiettivo, oltre a promuovere efficienza e sostenibilità durante la nostra fase di crescita“.

“Questa partnership strategica rappresenta un importante passo avanti nel nostro rapporto con Thales“, ha dichiarato Stephen Chadwick, Presidente EMEA della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon. “Semplificando l’accesso alle soluzioni di metrologia avanzate di Hexagon e alle competenze locali, permettiamo ai team Thales di affrontare le sfide legate all’aumento della produzione con maggiore agilità e fiducia nella qualità, dal singolo componente all’assemblaggio, fino alla consegna”.