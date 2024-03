Copilot for Finance migliora le operazioni finanziarie

Microsoft annuncia l’anteprima pubblica di Microsoft Copilot for Finance, la nuova estensione “role-based” di Microsoft Copilot, progettata per rivoluzionare il modo in cui i team finance affrontano e gestiscono il lavoro quotidiano. Copilot for Finance si aggiunge a Copilot for Sales e Copilot for Service, ora disponibili, per automatizzare i flussi di lavoro, fornire insight e suggerimenti grazie all’intelligenza artificiale.

I team dedicati ai servizi finanziari ricoprono un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche aziendali, e l’80% di essi dichiara di dover affrontare la sfida di dover svolgere un lavoro più strategico al di fuori delle mansioni operative richieste dai loro ruoli. Tuttavia, il 62% dei professionisti del settore finanziario afferma di essere ostacolato da attività routinarie come l’inserimento dei dati e i cicli di revisione. Copilot for Finance può aiutare i lavoratori a liberare il proprio tempo a disposizione e dedicarlo a compiti più strategici, snellendo le attività finanziarie, automatizzando i flussi di lavoro e fornendo approfondimenti nel flusso di lavoro.

Come Copilot for Sales e Copilot for Service, Copilot for Finance include Copilot per Microsoft 365, che integra Excel, Outlook e altre applicazioni legate alla produttività arricchite con insight specifici, informazioni e dati per i professionisti di settore. Copilot for Finance attinge al contesto delle fonti di dati finanziari esistenti, compresi i sistemi ERP tradizionali, come Microsoft Dynamics 365, SAP e Microsoft Graph.

Le funzionalità di Copilot for Finance

Aiuta gli analisti finanziari a condurre rapidamente un’analisi delle varianze in Excel utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale per esaminare i set di dati alla ricerca di anomalie, rischi e valori non corrispondenti. Questo tipo di analisi aiuta l’amministrazione finanziaria a fornire informazioni strategiche ai leader aziendali sul raggiungimento o meno dei risultati finanziari pianificati;

Semplifica il processo di riconciliazione in Excel con confronti automatici della struttura dei dati e la risoluzione guidata dei problemi per passare dagli insight all’azione, contribuendo a garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei record finanziari;

Fornisce un riepilogo completo dei dettagli dei conti dei clienti in Outlook, come estratti conto e fatture, per accelerare il processo di riscossione;

Consente ai clienti di trasformare i dati grezzi in Excel in visualizzazioni e report pronti per la presentazione e condivisi in Outlook e Teams.

Microsoft Copilot Studio porta valore aggiunto alle aziende

Le estensioni “role-based” di Copilot aiutano gli utenti delle aziende di tutti i ruoli ad affrontare un problema comune: passare dagli insight all’azione, con i dati rilevanti e i flussi di lavoro specifici per i loro ruoli. L’ultima indagine del Work Trend Index ha rivelato che le persone sono sommerse dai dati, e che circa un quarto delle loro giornate è dedicato alla ricerca di informazioni e solo il 50% delle informazioni che consumano ogni giorno sono considerate necessarie per il loro lavoro.

Copilot aiuta a rompere i silos informativi e applicativi, ricavando attivamente insight, suggerimenti e indicazioni da diverse fonti di dati sicure, il tutto nel rispetto dei principi di Responsibile AI di Microsoft. Inoltre, grazie a Microsoft Copilot Studio, le aziende possono personalizzare ulteriormente Copilot per adattarlo ai propri processi aziendali all’interno di Copilot per Microsoft 365 e delle sue estensioni basate sui ruoli.