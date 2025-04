Da ESET nuove funzionalità anti ransomware

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha annunciato nuovi aggiornamenti per la piattaforma ESET PROTECT, tra cui Ransomware Remediation, un nuovo strumento pensato per impedire che la cifratura ransomware provochi interruzioni prolungate delle attività aziendali, insieme a nuove funzionalità per ESET Cloud Office Security e per AI Advisor. Queste nuove tecnologie sono state presentate a Las Vegas nel corso dell‘ESET World 2025.

Ransomware Remediation è offerta gratuitamente ai clienti ESET PROTECT (dal livello Advanced)

Con il continuo aumento della complessità degli attacchi ransomware, gli attori delle minacce mirano a compromettere quasi ogni aspetto della sicurezza e stabilità aziendale. Una tecnica ben nota e diffusa è la cifratura dei dati, che impedisce l’accesso ai dispositivi e alle informazioni archiviate. Questo causa interruzioni operative costose e spesso costringe le aziende a pagare per decriptare i propri sistemi. Gli attaccanti prendono frequentemente di mira i backup di sistema, come quelli basati su Volume Shadow Copy, eliminandoli o danneggiandoli subito dopo l’infezione, rendendo il recupero quasi impossibile con il conseguente aumento dei costi di remediation.

Basata su ESET LiveSense, la funzionalità Ransomware Remediation lavora insieme a Ransomware Shield per creare immediatamente backup fino a quando il sistema non stabilisce se l’attività sospetta sia dannosa o innocua. In caso di minaccia, Ransomware Shield interrompe il processo e ripristina i file utilizzando i backup appena creati. Se l’attività si rivela legittima, i backup possono essere eliminati. A differenza di altre soluzioni, Ransomware Remediation dispone di un’area di archiviazione protetta sul disco, dove i file non possono essere modificati, danneggiati o eliminati da un attaccante. Questo elemento distintivo risolve una delle carenze più comuni dei backup tradizionali in caso di attacco ransomware. Ransomware Remediation è disponibile per i sistemi Windows ed è offerta gratuitamente ai clienti che utilizzano ESET PROTECT a partire dal livello Advanced.

Aggiornamenti a Email Security e AI Advisor

ESET ha aggiunto la protezione anti-spoofing e contro gli homoglyph al modulo Cloud Office Security, impedendo agli attaccanti di fingersi mittenti affidabili e rilevando tentativi di mascherare domini o URL dannosi con l’uso di lettere dall’aspetto simile ma appartenenti ad alfabeti diversi. Inoltre, ESET Cloud Office Security ora include anche la funzionalità di email clawback, che consente il rapido richiamo e la quarantena delle email consegnate ritenute sospette. Le nuove dashboard sono state migliorate graficamente e offrono schede e componenti completamente personalizzabili in base alle esigenze dell’utente.

L’azienda ha inoltre ampliato la disponibilità di AI Advisor ai clienti EDR/XDR, inclusi coloro che usufruiscono di ESET PROTECT Enterprise, ESET PROTECT Elite ed ESET PROTECT MDR – con aggiornamenti che ne migliorano le prestazioni. Grazie agli investimenti nell’AI, le aziende possono accedere a consulenze erogate dai SOC, migliorando i flussi di lavoro degli analisti di sicurezza. A differenza di altri strumenti presenti sul mercato e dei tipici assistenti generativi focalizzati su funzionalità di amministrazione o gestione dei dispositivi, ESET AI Advisor si integra perfettamente nelle attività quotidiane degli analisti. Si tratta di una novità importante per le aziende con risorse IT limitate, che desiderano sfruttare i vantaggi delle soluzioni XDR avanzate e dei feed di threat intelligence.

Dichiarazioni

“ESET vanta una lunga storia di innovazione nel mitigare il ransomware, sia attraverso la piattaforma proprietaria di protezione degli endpoint, sia tramite i servizi come ESET MDR, sia attraverso la partecipazione all’iniziativa No More Ransom, che collabora con le forze dell’ordine e le aziende di sicurezza IT per contrastare le attività dei cybercriminali legate al ransomware”, ha dichiarato Michal Jankech, Vice President, Enterprise & SMB/MSP di ESET. “La funzionalità Ransomware Remediation di ESET offre una difesa completa contro il ransomware – dalla cifratura al furto fino al sequestro dei dati. Facile da usare, garantisce alle aziende maggiore tranquillità nella lotta contro il ransomware”.