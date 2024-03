DATA CENTER TALENT: aperte le candidature!

È stata lanciata da IDA, l’associazione italiana Data Center, e DCD>Academy, fornitore globale di servizi di formazione e apprendimento del settore, l’iniziativa DATA CENTER TALENT, un percorso di formazione destinata ai giovani che aspirano a lavorare nei data center.

Insieme al partner locale Keypers, IDA e DCD>Academy hanno creato il bando di concorso nazionale che si rivolge a neolaureati o studenti dell’ultimo anno di Ingegneria industriale, Elettromeccanica o Manifatturiera e ​​agli iscritti all’ultimo anno degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L’iniziativa offre borse di studio per accedere a corsi fruibili sia in presenza sia in formato e-learning sulla piattaforma virtuale DCD>Academy per acquisire le competenze e le conoscenze oggi richieste in ambito Data Center.

Il Programma di DATA CENTER TALENT

Il programma prevede:

20 borse di studio per completare il corso The Business of Data Centers (E-Learning – 8 ore in inglese)

12 borse di studio per il conseguimento della certificazione Data Center Technician – Facilities Management – DCT (E-Learning -56 ore in inglese)

8 borse di studio per frequentare il corso Data Center Design Awareness DCDA (21 ore in italiano in presenza con istruttore)

Inoltre, i candidati selezionati al DATA CENTER TALENT potranno usufruire di stage retribuiti presso le società di servizi e ingegneria associate a IDA.

Il valore di mercato complessivo di queste borse di studio supera i 60.000 euro. Si tratta di un progetto congiunto di grande rilevanza strategica che si inserisce nell’ambito della più ampia campagna di sensibilizzazione che IDA e DCD>Academy stanno portando avanti, ognuna mettendo in campo le proprie strutture e capacità, per avvicinare i giovani talenti al mondo dei Data Center.

Candidature

Per candidarsi a una delle borse di studio di DATA CENTER TALENT, i futuri esperti di Data Center possono iscriversi direttamente sul sito web di IDA o quello di DCD>Academy, compilando gli appositi form. La selezione dei beneficiari sarà a cura di un comitato specifico di IDA: fra i criteri di valutazione l’attenzione all’inserimento di talenti femminili. In seguito all’assegnazione della borsa di studio, si passa alla fase di formazione che si concluderà con lo stage.

Dichiarazioni

Darren McGrath, Direttore generale di DCD>Academy, spiega: “Gli Osservatori del Politecnico di Milano stimano una capacità installata totale in Italia pari a 300MW, a dimostrazione del buon collocamento di questa nazione tra i Paesi europei in termini di importanza dei Data Center. Per passare al livello successivo di crescita, è diventato fondamentale disporre di talenti in grado di rispondere alle esigenze del settore nell’era dell’intelligenza artificiale. Per questo, noi di DCD>Academy disponiamo di un’offerta accademica adeguata che ci consente di essere la chiave per aprire la strada al progresso dell’industria italiana dei Data Center“.

Sulla stessa linea si colloca il pensiero del Presidente di IDA, Emmanuel Becker, che afferma con orgoglio: “L’Italia, con particolare attenzione a Milano, si sta avviando a diventare uno degli hub digitali del Sud Europa. Per consolidare questa posizione, la collaborazione con tutti gli attori della catena del valore dell’economia digitale è essenziale, in quanto un ecosistema unito crea un circolo virtuoso di effetti positivi che porta creazione di posti di lavoro, crescita economica, investimenti, innovazione e una maggiore offerta di servizi digitali per il Paese. Siamo molto soddisfatti dell’accordo che abbiamo siglato con DCD>Academy. Grazie alla partnership con questa realtà abbiamo fatto un primo passo per dare vita a DATA CENTER TALENT, un percorso di sviluppo delle competenze che ci consentirà di arricchire l’industria nazionale dei Data Center, attirando nuovi talenti e formando figure professionali sempre più specializzate e pronte ad operare sul campo”.