Docsweb Digital Procurement digitalizza il processo P2P

SB Italia, realtà specializzata nel settore delle soluzioni e servizi IT per la digital transformation e la sostenibilità, presenta la sua ultima innovazione: Docsweb Digital Procurement. Questa nuova solution è stata progettata per rivoluzionare il processo di procurement delle aziende, integrandosi perfettamente con i sistemi informativi esistenti e guidando le imprese verso una gestione completamente digitale del ciclo Procure-to-Pay (P2P). La soluzione di SB Italia è stata concepita per risolvere le sfide legate alla digitalizzazione dei processi di acquisto, offrendo una piattaforma unica per la gestione digitale delle relazioni con i fornitori, dalla qualifica, alla richiesta di offerta, fino alla gestione delle richieste di acquisto e alla conferma d’ordine.

Massimo Missaglia, CEO di SB Italia, sottolinea: “Crediamo fermamente che la digitalizzazione dei processi aziendali non sia solo una questione di efficienza operativa, ma anche un potente strumento per garantire la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese. Con Docsweb Digital Procurement, andiamo oltre la semplice automazione, offrendo una soluzione che integra perfettamente i processi di procurement con i sistemi informativi esistenti, semplificando la gestione del ciclo Procure-to-Pay (P2P) e portando il procurement nel futuro digitale“.

Cosa include Docsweb Digital Procurement?

L’esigenza di una piattaforma come Docsweb Digital Procurement nasce dalla constatazione che molti processi di procurement restano ancorati a metodi convenzionali, non ottimizzati e a rischio di inefficienze. La nuova applicazione è stata sviluppata per rispondere a questi bisogni, garantendo un dialogo fluido e completamente digitale con i fornitori, dalla richiesta di offerta alla conferma d’ordine.

Le aree funzionali di Docsweb Digital Procurement coprono l’intero processo P2P, includendo:

qualifica fornitore : automazione della gestione anagrafica e dei documenti necessari per la qualifica dei fornitori;

: automazione della gestione anagrafica e dei documenti necessari per la qualifica dei fornitori; gestione RDA : massima flessibilità nella richiesta di acquisto, con un controllo completo sui flussi approvativi e il budget;

: massima flessibilità nella richiesta di acquisto, con un controllo completo sui flussi approvativi e il budget; gestione RDO/gara : semplificazione della gestione delle richieste di offerta e dell’analisi comparativa delle proposte;

: semplificazione della gestione delle richieste di offerta e dell’analisi comparativa delle proposte; emissione e conferma ordine : integrazione diretta con i sistemi ERP per un processo di conferma ordine semplificato e sicuro;

: integrazione diretta con i sistemi ERP per un processo di conferma ordine semplificato e sicuro; erogazione servizio/invio merce e supporto nella registrazione delle fatture passive: miglioramento dell’efficienza e della trasparenza nella verifica dell’erogazione dei servizi e nella gestione delle fatture passive.

I vantaggi della nuova soluzione di SB Italia

I vantaggi offerti da Docsweb Digital Procurement sono molteplici, tra cui l’ottimizzazione dei costi e dei tempi, il rispetto della compliance, la sicurezza e la privacy, nonché processi più efficienti, veloci e monitorabili. Inoltre, la soluzione garantisce un maggiore controllo sulla consistenza dei fascicoli e una gestione efficiente delle scadenze documentali, migliorando significativamente la comunicazione con i fornitori e la disponibilità dei documenti.

Inoltre, con la funzione Smart Digital Procurement il dialogo con il fornitore può avvenire tramite la Mail Push Attiva (via e-mail o sms), una funzionalità diretta che aumenta la comunicazione azienda/fornitore e rende più efficiente il processo

Massimo Missaglia, conclude: “SB Italia ha sempre puntato sull’innovazione come motore di crescita e miglioramento. Con Docsweb Digital Procurement, confermiamo il nostro impegno a supportare le aziende nel loro percorso verso una completa digitalizzazione, offrendo soluzioni all’avanguardia che combinano efficienza, sicurezza e sostenibilità“.