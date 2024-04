Una breve guida alla scelta dell’offerta mobile per il business

Sempre più complete e ricche di opzioni extra, le offerte business mobile per Partita IVA e aziende includono non solo minuti illimitati, SMS e Giga ma anche servizi aggiuntivi per l’archiviazione di dati, di documenti e software integrati per la protezione della rete da attacchi malware e dal phishing.

Cosa includono le offerte business mobile dei vari provider di telefonia

La comunicazione efficace con fornitori, clienti e dipendenti è indispensabile per aumentare la produttività aziendale nonché per migliorare la gestione del flusso di lavoro, motivo per cui ogni libero professionista, titolare di impresa o lavoratore autonomo necessita di un buon piano tariffario senza limiti sulle chiamate nazionali o internazionali e una connessione stabile per scambiare in tutta tranquillità file dati ed email anche in mobilità.

Le offerte business mobile hanno costi variabili. Possono essere attivate su nuove SIM, ma anche su schede che mantengono lo stesso numero telefonico gestite, però, da diverso provider (servizio di portabilità). Da richiedere direttamente in negozio oppure online, le offerte sono fruibili in tempi brevissimi (anche dopo poche ore dall’avvenuta operazione). In caso di portabilità del numero, non è necessario contattare il vecchio provider, né sostenere ulteriori spese. Il cambio gestore avviene in genere in meno di una settimana. Durante questo periodo, sarà ugualmente possibile utilizzare il numero, senza disservizi di alcun tipo.

Per individuare la migliore offerta per il proprio business, è utile mettere a confronto più opzioni allo stesso momento, valutare i pacchetti in base alle proprie esigenze e ovviamente i costi da sostenere. La ricerca può essere eseguita online manualmente, recandosi di persona presso i negozi dei principali gestori di telefonia oppure affidandosi a un comparatore d’offerte.

Offerte business mobile: tutti i fattori da valutare prima di sottoscrivere un abbonamento

Prima di sottoscrivere un contratto con una qualsiasi compagnia di telefonia mobile è importante valutare diversi aspetti, tra cui:

La copertura di rete. La soluzione scelta deve poter garantire stabilità e affidabilità della connessione dati ovunque ci si trovi ma anche delle chiamate, evitando le interruzioni.

Flessibilità del piano tariffario. L’opzione del gestore deve poter offrire funzionalità aggiuntive senza complicazioni, adattandosi alle svariate necessità del business.

I costi. Valutare il prezzo complessivo dell’offerta business mobile è un fattore chiave per qualsiasi impresa. Oltre alla spesa relativa all’abbonamento, vanno considerate anche quelle legate all’attivazione e alle possibili penali per il recesso anticipato del contratto.

Il supporto tecnico. Non meno importante, bisogna valutare la qualità e l’efficienza del servizio clienti in caso di guasti improvvisi e di problematiche di vario tipo relativi alla connettività e alla ricezione del segnale. Le recensioni degli altri utenti business possono essere utili per valutare l’assistenza e comprendere se le opzioni incluse nell’abbonamento possono essere davvero convenienti ma soprattutto basilari per la crescita e la massimizzazione degli affari dell’azienda.

I servizi aggiuntivi. I professionisti e i titolari d’impresa devono puntare al meglio ricercando la massima sicurezza durante la navigazione, al fine di proteggere i dati personali e aziendali. La maggior parte delle offerte business mobile include dei software crittografati per la sicurezza digitale, dei servizi come l’analisi automatica dei flussi di dati e dei sistemi capaci di rilevare tempestivamente le minacce malware e i tentativi di phishing. Non mancano gli strumenti per la costruzione, l’ottimizzazione dei siti aziendali, la fidelizzazione dei clienti attraverso i maggiori social network o mediante le campagne adv. Alcuni gestori offrono il cloud storage, ovvero uno spazio di archiviazione con un tot di Gb (a volte illimitati) e accesso da qualsiasi dispositivo mobile, ma anche da PC. Certi provider mettono a disposizione dei professionisti strumenti che favoriscono la crescita delle vendite online favorendo l’acquisizione di nuovi clienti. Diverse offerte mobili includono anche il noleggio operativo di dispositivi come tablet e smartphone di ultimissima generazione.

I provider di telefonia mobile garantiscono soluzioni personalizzate (solo dati oppure la combinazione di voce e dati), con strutture snelle per l’ottimizzazione e la crescita del business di aziende, liberi professionisti e lavoratori indipendenti e con costi che variano ovviamente in base alle diverse necessità e ai servizi annessi. Per godere dei vantaggi delle opzioni aggiuntive, di una connessione veloce ovunque ci si trovi e di una rete stabile anche per chiamate in entrata e in uscita è opportuno valutare tutte le proposte, tenendo in considerazione l’ammontare dell’abbonamento mensile, le eventuali penali e la credibilità del servizio clienti.