Deda Bit e Deda Spark: le nuove identità di Dedagroup

Prosegue la declinazione su tutto il Gruppo della nuova corporate identity di Dedagroup (Deda), tra i principali operatori tecnologici a capitale interamente italiano, presentata lo scorso giugno e proiettata verso una nuova fase di crescita.

Oggi, proprio nell’ottica di crescita e costante ampliamento del proprio raggio d’azione, la controllata Dedagroup Business Solutions, focalizzata da oltre 25 anni nell’accompagnare Banche, Assicurazioni e Aziende Large Corporate nel loro percorso di innovazione, presenta il nuovo brand Deda Bit con cui opererà e annuncia la contestuale nascita di Deda Spark, realtà specializzata nella consulenza di strategia e di processo per affrontare la trasformazione digitale.

Deda Bit racchiude competenze e dedizione

Il nuovo nome Deda Bit riflette l’immediatezza e la velocità con cui l’Azienda si muove grazie alle competenze e alla dedizione di oltre 450 professionisti capaci di interpretare e governare tecnologie all’avanguardia e progettualità complesse. Competenze che si traducono nell’impegno quotidiano a sviluppare nuovi ecosistemi digitali per amplificare l’impatto del business e creare connessioni tra Banche, Assicurazioni, Imprese e persone, oltre che Istituzioni, Università e Centri di ricerca, contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori.

È proprio all’insegna di questo approccio volto a valorizzare sinergie e competenze, tecnologie e intelligenza umana che nasce Deda Spark, la società di Management e Technology Consulting controllata da Deda Bit, e pensata per lavorare con approccio trasversale su tutte le aree di intervento dell’Hub Finance & Data di Deda, il centro di eccellenza in cui si integrano le competenze e soluzioni delle aziende del Gruppo che operano nel mondo del Banking & Finance, dei Dati e dell’AI che Deda Bit ha contribuito a realizzare.

Le quattro aree chiave di Deda Spark

In Deda Spark si concentra dunque tutta la capacità di consulenza strategica che la trasformazione digitale impone nell’adeguamento dei processi aziendali e nella definizione di nuovi servizi e modelli di business. Guidata, in qualità di CEO, da Antonio D’Amore che ha maturato oltre venti anni di esperienza nel Management Consulting in ambito Financial Services e ha ricoperto negli ultimi cinque anni i ruoli di CTO e CDO di un’azienda multinazionale operante nella gestione del Credito Distressed, Deda Spark si avvale di un team di professionisti altamente qualificati. Un gruppo multidisciplinare che, combinando una profonda conoscenza del mercato e dei processi di business del settore con il know-how tecnologico più avanzato, è pronto a rispondere alle esigenze dei Clienti con soluzioni innovative e studiate per migliorare efficienza, competitività e redditività.

La società controllata da Deda Bit, si muove su quattro aree chiave ad alto impatto per il futuro delle Imprese: Strategy & Transformation per definire ed implementare piani strategici e di trasformazione per rispondere a cambiamenti del contesto di mercato; Business Technology, che indirizza, integra e utilizza le tecnologie per migliorare operatività, processi decisionali e competitività globale delle aziende; Processes, Automation & Change Management per automatizzare processi aziendali in ottica digitale e ottenere miglioramenti significativi nelle prestazioni, efficienza e qualità e gestione della trasformazione organizzativa; Analytics, per affrontare la transizione digitale utilizzando dati e algoritmi.

Dichiarazioni

“Ogni trasformazione importante inizia con una visione chiara e la capacità di proiettarsi verso il futuro. Negli ultimi anni, abbiamo intrapreso un percorso di evoluzione costante, ascoltando i nostri clienti e anticipando le sfide di un’era di innovazione tecnologica senza precedenti. Oggi, con Deda Bit e la nascita di Deda Spark, rafforziamo il nostro impegno a diventare l’alleato strategico per l’innovazione del business di banche, assicurazioni e imprese large corporate. Il nostro obiettivo è chiaro: creare ecosistemi digitali che superino i confini tecnologici e geografici, innescando nuove opportunità economiche e sociali. Una nuova fase di crescita, fondata sulla qualità delle nostre soluzioni e sulla capacità di guardare al domani con concretezza e innovazione” ha sottolineato Gianni Spada, CEO di Deda Bit.