Deloitte offre la sicurezza AI-based di Palo Alto Networks ai propri clienti

Palo Alto Networks e Deloitte hanno annunciato l’ampliamento della loro alleanza strategica alle regioni EMEA e JAPAC, rendendo così disponibili ai clienti globali di Deloitte le soluzioni di cybersecurity alimentate da AI di Palo Alto Networks oltre a offerte congiunte. Il nuovo accordo fa leva sulla storica collaborazione tra le due aziende, accelerando l’adozione di capacità di cybersecurity all’avanguardia e aiutando i clienti a ottenere tutti i vantaggi della platformization.

Molte aziende si trovano in difficoltà a gestire un numero crescente di prodotti di cybersecurity per proteggere la propria attività. Questo può creare un ambiente eterogeneo con un incremento di complessità operativa e difficoltà nel raggiungere obiettivi di sicurezza essenziali. La platformization, ovvero il passaggio a una piattaforma integrata, rispetto a prodotti puntuali non compatibili tra loro, aiuta a ridurre l’impatto di queste soluzioni differenti, per supportare le aziende a migliorare postura di sicurezza ed efficienza operativa. Con questo obiettivo, Deloitte ha consolidato diverse soluzioni puntuali, adottando le piattaforme Cloud e Network Security di Palo Alto Networks.

Cosa prevede la partnership Palo Alto Networks-Deloitte?

Deloitte offrirà le soluzioni di sicurezza di Palo Alto Networks attraverso le sue piattaforme di rete, cloud e security operations, per aiutare i clienti a consolidare, ottenendo i vantaggi offerti da soluzioni alimentate da AI che elaborano dati integrati, con risultati migliori e insight di intelligenza artificiale attuabili, tra cui:

Cyber Detection & Response : aiuta i clienti a trasformare le loro security operations attraverso la piattaforma Cortex XSIAM alimentata da Precision AI , che combina funzionalità di SIEM, SOAR e XDR per semplificare le operazioni e accelerare la risposta alle minacce cyber. La proprietà intellettuale di Deloitte è in grado di accelerare la modernizzazione dei SOC attraverso il consolidamento di uno stack tecnologico eterogeneo, l’adozione di complessi playbook di risposta agli incidenti, l’integrazione con le principali piattaforme di IT Service Management (ITSM) e l’aggregazione e orchestrazione dei log degli eventi, per aiutare i clienti a ridurre la complessità tecnica e migliorare l’efficienza operativa.

: aiuta i clienti a trasformare le loro security operations attraverso la piattaforma alimentata da , che combina funzionalità di SIEM, SOAR e XDR per semplificare le operazioni e accelerare la risposta alle minacce cyber. La proprietà intellettuale di Deloitte è in grado di accelerare la modernizzazione dei SOC attraverso il consolidamento di uno stack tecnologico eterogeneo, l’adozione di complessi playbook di risposta agli incidenti, l’integrazione con le principali piattaforme di IT Service Management (ITSM) e l’aggregazione e orchestrazione dei log degli eventi, per aiutare i clienti a ridurre la complessità tecnica e migliorare l’efficienza operativa. Cloud Security : aiuta a creare una postura di sicurezza proattiva, al fine di salvaguardare gli ambienti dei clienti, dal codice al cloud. Le offerte congiunte di Deloitte e Palo Alto Networks per la sicurezza cloud, lanciate un anno fa, possono contribuire a migliorare la protezione di applicazioni e infrastrutture cloud-native in continua evoluzione. La proprietà intellettuale di Deloitte e le sue competenze specifiche del settore aiutano i clienti a mitigare i rischi e promuovere una sicurezza “shift left”, in cui il framework armonizzato di Deloitte per la sicurezza cloud, i workflow operativi e le capacità di automazione e orchestrazione basate su intelligenza artificiale vengono implementati per potenziare le capacità native di Palo Alto Networks Prisma Cloud .

: aiuta a creare una postura di sicurezza proattiva, al fine di salvaguardare gli ambienti dei clienti, dal codice al cloud. Le offerte congiunte di Deloitte e Palo Alto Networks per la sicurezza cloud, lanciate un anno fa, possono contribuire a migliorare la protezione di applicazioni e infrastrutture cloud-native in continua evoluzione. La proprietà intellettuale di Deloitte e le sue competenze specifiche del settore aiutano i clienti a mitigare i rischi e promuovere una sicurezza “shift left”, in cui il framework armonizzato di Deloitte per la sicurezza cloud, i workflow operativi e le capacità di automazione e orchestrazione basate su intelligenza artificiale vengono implementati per potenziare le capacità native di . Adozione di Zero Trust: aiuta le aziende a definire strategie, progettare, implementare, operare e accelerare l’adozione di Zero Trust con la combinazione della piattaforma di network security integrata e innovativa di Palo Alto Networks e la proprietà intellettuale, le integrazioni del workflow e i servizi gestiti di Deloitte.

Dichiarazioni

“Le vere trasformazioni richiedono una soluzione che unisca piattaforme alimentate da intelligenza artificiale ad approfonditi insight di settore e servizi gestiti, proprio come Palo Alto Networks e Deloitte offrono ai clienti attraverso questa alleanza”, ha dichiarato Michele Lamartina, Regional Vice President Italia, Grecia, Cipro & Malta di Palo Alto Networks. “Ampliando in modo significativo la disponibilità delle nostre offerte congiunte e aiutando i clienti comuni a migrare verso piattaforme unificate, rispondiamo alle loro esigenze in evoluzione, supportandoli per risultati di sicurezza migliori”.

“Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a risolvere le sfide di cybersecurity più complesse, attività che richiede innovazione costante e approcci distinti all’integrazione di tecnologie che conducono alla trasformazione digitale”, ha sottolineato Emily Mossburg, Global Cyber Leader di Deloitte e principal di Deloitte & Touche LLP. “L’estensione dell’alleanza con Palo Alto Networks rafforza la nostra capacità globale di fornire soluzioni di sicurezza integrate e su piattaforma per supportare i clienti a migliorare la loro postura di sicurezza, sfruttando l’efficienza e integrando la potenza dell’AI per contrastare un panorama di minacce in evoluzione”.