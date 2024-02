Dilaxia amplia la sua offerta con l’acquisizione di Commit Software

Ampliare le proprie competenze e offerte in un mercato in continua evoluzione, attraverso nuove collaborazioni, è la chiave per accompagnare le aziende nel loro percorso di digital transformation. In questo contesto si inserisce una nuova acquisizione, frutto di una joint venture di successo che dura da anni. Dilaxia, società di trasformazione digitale che da oltre vent’anni aiuta le imprese a migliorare i processi di business e a crescere con soluzioni IT personalizzate e prodotti digitali, annuncia l’acquisizione di Commit Software, azienda specializzata nello sviluppo software e consulenza digitale con sede a Firenze.

L’operazione integra l’offerta di Dilaxia e rafforza la sua capacità di guidare le organizzazioni nel viaggio di trasformazione all’interno della Digital Galaxy. In particolare, l’acquisizione di Commit Software arricchisce l’area dedicata alle Digital Solutions e allo sviluppo software, per offrire soluzioni personalizzate e prodotti digitali di eccellenza.

Dilaxia e Commit rafforzano la presenza in Albania

Con l’inserimento nel gruppo degli oltre 60 professionisti altamente qualificati di Commit, Dilaxia potenzia ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano. Inoltre, le attività di Commit Software a Tirana, integrate organicamente con quelle di Dilaxia, presente dal 2018 a Scutari, rafforzano la presenza e l’operatività delle due aziende in Albania, un Paese in forte sviluppo.

Grazie all’acquisizione, Dilaxia arricchisce la propria offerta con il portafoglio servizi di sviluppo software di Commit, che si distingue per la sua flessibilità e si va ad aggiungere, in modo complementare, allo sviluppo di soluzioni custom Dilaxia. Al contempo, Commit Software arricchisce l’offerta con i servizi sistemistici Dilaxia.

Le proposte della joint venture

Unendo le competenze nello sviluppo software e nei servizi sistemistici, Dilaxia e Commit stanno inoltre plasmando una proposta DevOps all’avanguardia, in risposta alle crescenti esigenze del mercato, offrendo soluzioni agili per supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale.

Commit Software continuerà a operare con il suo marchio distintivo, garantendo continuità e riconoscibilità nel mercato. L’obiettivo ambizioso del gruppo consolidato, che include la presenza in Albania, è quello di raggiungere un fatturato di 15 milioni di euro entro il 2024. L’acquisizione rappresenta solo un capitolo in un più ampio progetto di Dilaxia, che prevede ulteriori operazioni strategiche nel prossimo futuro.

Dichiarazioni

“L’acquisizione di Commit Software è il risultato di un percorso di partnership iniziato come collaborazione proficua. Condividiamo una preziosa visione comune incentrata sull’importanza dei collaboratori e sulla loro straordinaria competenza tecnica”, ha dichiarato Gianluca Velez, CEO di Dilaxia. “L’integrazione dell’esperienza di Commit Software in ambito sviluppo software ci posiziona in modo ancora più solido come partner di fiducia per le organizzazioni che aspirano a raggiungere nuove vette di successo attraverso la trasformazione digitale”.

“Questa acquisizione segna un capitolo emozionante nella nostra storia aziendale. Unirsi a Dilaxia ci offre l’opportunità di accelerare significativamente la nostra crescita, beneficiando degli elementi organizzativi e delle risorse messe a disposizione da Dilaxia”, afferma Davide Rogai, Co-founder, insieme ad Alessio Colzi e Tommaso Martini, di Commit Software. “Condividiamo la stessa passione per l’innovazione e l’impegno nel fornire soluzioni di alta qualità ai clienti. Insieme, possiamo cogliere sinergie straordinarie e offrire un valore eccezionale alle aziende italiane alla ricerca di consulenza e soluzioni digitali innovative”.