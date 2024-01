KPN in partnership con ESET

ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha siglato una partnership strategica con l’azienda olandese, KPN, il principale provider di telecomunicazioni e IT dei Paesi Bassi. Grazie a questa collaborazione, ESET presenta ai clienti di KPN ESET NetProtect, una soluzione di filtraggio DNS all’avanguardia progettata per proteggere le reti domestiche, compresi i dispositivi IoT, da malware, phishing e contenuti indesiderati.

KPN prende molto sul serio la sicurezza dei propri clienti. Nel 2022, il 15% della popolazione olandese è stato vittima di crimini informatici, di cui il 50% per truffe online e frodi finanziarie, mentre il 20% è stato vittima di hacking: ecco perché KPN ed ESET hanno deciso di unirsi per offrire la soluzione migliore ai propri clienti. KPN, provider di servizi Internet, ha come obiettivo la protezione del traffico sulla propria rete e, in ultima analisi, dei propri clienti creando un ambiente Internet sicuro e protetto.

ESET NetProtect agisce filtrando i DNS (Domain Name System) prima che vi accedano i dispositivi collegati alle connessioni domestiche tramite router. Per i clienti di KPN, i servizi si attivano facilmente con un solo clic attraverso il provider Internet di fiducia dell’utente, garantendo una protezione automatica per tutti i dispositivi collegati.

Questo è particolarmente utile al giorno d’oggi, poiché le famiglie utilizzano dispositivi intelligenti e IoT che non possono essere protetti dal software di sicurezza tradizionale e ESET NetProtect fornisce la protezione per un’esperienza senza interruzioni. Per i dispositivi con protezione già installata, ESET NetProtect opera come ulteriore livello di sicurezza per l’ecosistema.

ESET NetProtect è uno scudo straordinario, che impedisce alle informazioni sensibili, come i dati delle carte di credito, di trapelare attraverso siti web di phishing, sfruttando il filtraggio DNS per fornire una protezione fluida e affidabile. Uno dei maggiori vantaggi di ESET NetProtect è che richiede pochi e semplici passaggi per effettuare l’attivazione. Questo rende la soluzione facile da usare per tutte le età e per tutti i livelli di competenza informatica, rendendo la sicurezza ancora più accessibile. Inoltre, un tale livello di sicurezza rende più difficile per le nuove minacce (come l’uso dell’intelligenza artificiale nel phishing, che fa sembrare i messaggi dannosi più credibili e più difficili da riconoscere a occhio nudo) arrivare all’utente finale. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i genitori che vogliono tenere al sicuro i propri figli quando sono online senza supervisione. La soluzione include anche un riepilogo mensile dei siti dannosi e delle minacce informatiche sventate, nonché un filtro contro malware e phishing e una protezione contro i contenuti potenzialmente indesiderati.

Tramite il portale di gestione di facile utilizzo, gli utenti finali possono facilmente configurare le impostazioni di ESET NetProtect per i dispositivi connessi, gestire gli elenchi di domini consentiti e bloccati e generare report sulla sicurezza. Il portale offre preziose informazioni sui meccanismi di protezione di ESET. Tutte queste soluzioni sono state sviluppate per proteggere i dispositivi collegati alle reti Telco e ISP, proteggendoli da una moltitudine di minacce.

Una sicurezza affidabile e facile da usare è una priorità, supportata da un servizio di assistenza clienti locale e da una protezione completa che è sempre un passo avanti rispetto alle minacce online. Tutto ciò è possibile grazie allo straordinario database di ESET che rileva le minacce informatiche e che proviene dalla rete globale di centri di ricerca e sviluppo del vendor.

Mária Trnková, Chief Marketing Officer di ESET, ha dichiarato: “Le persone e la loro sicurezza sono la priorità assoluta per noi di ESET. Le nuove tecnologie emergenti stanno innegabilmente diventando parte integrante della nostra vita quotidiana, ma il panorama delle minacce non rimane indietro. Le minacce stanno diventando sempre più sofisticate, per cui è importante, ora più che mai, offrire soluzioni affidabili e facili da usare, in grado di garantire la nostra protezione. Con ESET NetProtect abbiamo sviluppato una soluzione efficace e siamo lieti di poter proteggere i clienti di KPN”.

Gijs Isbouts, VP di KPN Veilig ha commentato “Smart TV, lampade smart o contatori (di energia) intelligenti… siamo sempre più connessi digitalmente e il numero di dispositivi smart nelle nostre case è salito alle stelle, quindi per noi è una missione garantire che i nostri clienti si sentano davvero al sicuro online. Tempi nuovi richiedono nuove soluzioni, ed è proprio questo che intendiamo fronteggiare insieme a ESET. La nostra soluzione KPN Safe Network at Home, che proponiamo in collaborazione con ESET, consente ai nostri clienti di mantenere il controllo sulla sicurezza online a casa, senza dover essere tecnicamente esperti e attivandola con un semplice clic”.