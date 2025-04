Doxee leader della CCM per QKS Group

Doxee – multinazionale high-tech leader nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management – è stata nominata da QKS Group leader nella sua analisi SPARK Matrix 2025 del mercato delle piattaforme di Customer Communication Management (CCM).

La SPARK Matrix di QKS Group valuta i fornitori in base all’eccellenza tecnologica e all’impatto sui clienti. Offre un’analisi approfondita sulle dinamiche del mercato globale, le principali tendenze, il panorama dei fornitori e il posizionamento rispetto alla concorrenza. Fornendo un’analisi della concorrenza e una classifica dei principali fornitori di tecnologia, la SPARK Matrix fornisce approfondimenti strategici che aiutano gli utenti a valutare le capacità dei fornitori, a differenziarsi dalla concorrenza e a comprendere le posizioni di mercato.

Doxee, Leader del Customer Communication Management

Doxee è stata riconosciuta come Technology Leader nel report SPARK Matrix sul Customer Communication Management (CCM) 2025, a testimonianza della sua crescente maturità nelle capacità fondamentali come l’automazione intelligente dei contenuti, l’integrazione aziendale e la compliance normativa. La capacità della piattaforma di offrire esperienze digitali senza soluzione di continuità, in particolare grazie alla sua architettura modulare e alla capacità di personalizzazione su larga scala, rafforza la sua attrattiva per le imprese che cercano agilità e controllo. I progressi di Doxee nell’orchestrazione dei flussi di lavoro, nell’intelligenza documentale e negli strumenti di coinvolgimento interattivo dimostrano la sua prontezza nel supportare esigenze di comunicazione complesse e ad alto volume, consolidando il suo ruolo di leadership nel panorama in evoluzione del CCM.

QKS Group definisce il Customer Communication Management (CCM) come una piattaforma che consente alle organizzazioni di creare, gestire e distribuire in modo efficiente comunicazioni personalizzate e coerenti attraverso vari canali nel corso del ciclo di vita del cliente. Integra molteplici canali di comunicazione, come stampa, email, SMS e web, in un sistema centralizzato che aiuta le aziende a semplificare la creazione e la distribuzione di documenti, messaggi e interazioni rivolti ai clienti. Le finalità principali di una piattaforma CCM sono migliorare l’esperienza del cliente, garantire la compliance normativa e ottimizzare i processi di comunicazione, fornendo un approccio unificato e automatizzato alla gestione delle comunicazioni con i clienti.

Dichiarazioni

Herbert Liebl, Chief Product Officer di Doxee, ha così commentato: “La nomina a SPARK Matrix Leader per il 2025 da parte di QKS Group convalida la nostra costante attenzione all’innovazione, alla scalabilità e al design incentrato sul cliente. In Doxee, stiamo spingendo i confini di ciò che il CCM può offrire: automazione intelligente e tecnologie interattive per creare esperienze personalizzate e senza soluzione di continuità attraverso ogni touchpoint. Questo riconoscimento sottolinea la solidità della nostra strategia di piattaforma e il nostro impegno a consentire alle imprese di comunicare attraverso soluzioni intuitive, flessibili e innovative che favoriscono la soddisfazione e la fedeltà dei clienti”.

Saurabh Raj, analista senior di QKS Group, ha dichiarato: “Doxee propone una nuova definizione di CCM, unendo la personalizzazione guidata dai dati, la creazione di contenuti assistita dall’AI e le esperienze interattive all’interno di una piattaforma perfettamente integrata. Grazie a innovazioni come Pvideo® e l’Endpoint Customer Journey Management, le organizzazioni possono non solo comunicare, ma anche connettersi in modo significativo attraverso tutti i canali. La robusta automazione dei processi e l’approccio orientato all’integrazione ne fanno una delle piattaforme più lungimiranti nel settore del CCM”.