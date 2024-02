Dynatrace democratizza l’AI generativa

L’Intelligenza Artificiale Generativa è una grande opportunità che però necessita di essere gestita in modo sicuro. Dynatrace, azienda specializzata nell’osservabilità e nella sicurezza unificate, ha annunciato di aver esteso la propria piattaforma di analisi e automazione per fornire osservabilità e sicurezza globale per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e le applicazioni basate sull’AI generativa. Questo miglioramento della piattaforma Dynatrace consente alle organizzazioni di tutto il mondo di adottare l’AI generativa in modo sicuro e conveniente, nell’ambito dei loro obiettivi di crescere in innovazione, produttività e ricavi.

Dynatrace AI Observability è una soluzione completa. Copre lo stack AI end-to-end, comprese le infrastrutture, come le GPU Nvidia, i modelli di fondazione, come GPT4, le cache semantiche e i database vettoriali, come Weaviate, e i framework di orchestrazione, come LangChain. Supporta inoltre le principali piattaforme per la creazione, la formazione e la fornitura di modelli di AI, tra cui Microsoft Azure OpenAI Service, Amazon SageMaker e Google AI Platform.

Dynatrace AI Observability sfrutta Davis AI e altre tecnologie core della piattaforma per offrire una visione precisa e completa delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. In questo modo, le organizzazioni possono offrire esperienze utente eccellenti, identificando automaticamente i colli di bottiglia delle prestazioni e le cause principali. Dynatrace AI Observability with Davis AI aiuta anche le aziende a rispettare le normative sulla privacy e sulla sicurezza e gli standard di governance, tracciando con precisione le origini dell’output creato dalle loro applicazioni. Inoltre, le aiuta a prevedere e controllare i costi monitorando il consumo di token, che sono le unità di base che i modelli di AI generativa utilizzano per elaborare le query.

“L’AI generativa e predittiva aprirà nuove possibilità per il nostro business con i nostri servizi ML e LLM, ma per implementarli con successo dobbiamo assicurarci che i nostri servizi che supportano questi carichi di lavoro critici siano affidabili e performanti”, ha dichiarato Ryan Berry, SVP Engineering & Architecture di OneStream. “Per questo ci affidiamo a Dynatrace, specialista nel settore dell’intelligenza artificiale e dell’osservabilità. I nostri team utilizzano Dynatrace per costruire e ottimizzare applicazioni di AI generativa, che abbiano buone prestazioni e siano convenienti da gestire e implementare su scala”.

Sempre più interesse gira attorno all’AI generativa

Gartner afferma: “Entro il 2028, l’adozione dell’AI culminerà in oltre il 50% delle risorse di calcolo cloud dedicate a carichi di lavoro di AI, rispetto a meno del 10% nel 2023”.

Questo sviluppo riflette in parte l’interesse crescente delle organizzazioni per l’AI generativa per migliorare l’efficienza e la produttività, guidare l’automazione e promuovere l’innovazione. Nonostante questo slancio, molte organizzazioni sono preoccupate per i costi associati ai servizi basati sull’AI generativa. Questi possono essere molto più costosi dei servizi cloud tradizionali e sono difficili da prevedere perché si basano sul consumo di token di AI generativa da parte di applicazioni non ancora in produzione. Allo stesso tempo, i governi di tutto il mondo stanno stabilendo normative incentrate sull’utilizzo delle tecnologie di AI in modo responsabile ed etico e nel rispetto delle leggi vigenti.

Le organizzazioni non possono permettersi di ignorare il potenziale dell’AI generativa. Tuttavia, hanno bisogno di un’osservabilità completa dell’AI per aiutare i loro investimenti in intelligenza artificiale generativa ad avere successo ed evitare il rischio di comportamenti imprevedibili, “allucinazioni” dell’AI e cattive esperienze degli utenti.

Dynatrace AI Observability è disponibile da oggi per tutti i clienti Dynatrace.

Dichiarazioni

“L’AI generativa è la nuova frontiera della trasformazione digitale“, ha dichiarato Bernd Greifeneder, CTO di Dynatrace. “Questa tecnologia consente alle aziende di creare soluzioni innovative che aumentano la produttività, la redditività e la competitività. Pur essendo una trasformazione, pone anche nuove sfide in termini di sicurezza, trasparenza, affidabilità, esperienza e gestione dei costi. Per superare queste sfide, le organizzazioni hanno bisogno di un’osservabilità dell’AI che copra ogni aspetto delle loro soluzioni di AI generativa. Dynatrace sta estendendo la sua osservabilità e la sua leadership nel campo dell’AI per soddisfare questa esigenza, aiutando i clienti ad abbracciare l’AI in modo sicuro e fiducioso con insights senza precedenti sulle loro applicazioni basate sull’AI generativa”.

“La trasformazione alimentata dall’AI è un fattore chiave per la produttività e la competitività delle organizzazioni di tutto il mondo”, ha dichiarato Ali Dalloul, VP, AI, Microsoft. “Microsoft Azure OpenAI Service è una solida soluzione di AI generativa per le imprese e gli enti pubblici di tutto il mondo. Siamo lieti di collaborare con Dynatrace per consentire ai nostri clienti comuni, i team che guidano l’innovazione nelle più grandi organizzazioni del mondo, di creare servizi basati sull’AI generativa utilizzando Azure Open AI Service e Dynatrace AI Observability. Questa potente combinazione contribuisce a garantire che questi servizi raggiungano i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni, consentendo al contempo ai team che li gestiscono di controllare i costi”.