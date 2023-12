Dynatrace ottiene la AWS Security Competency

Dynatrace, specialista nell’osservabilità e sicurezza unificate, ha annunciato di aver ottenuto l’Amazon Web Services (AWS) Security Competency. Con l’ottenimento di questa competenza, Dynatrace ha dimostrato la propria esperienza nell’aiutare i propri clienti a rimediare in modo proattivo alle vulnerabilità e a difendersi dalle minacce nei propri ambienti AWS. Le funzionalità di sicurezza delle applicazioni della piattaforma Dynatrace® comprendono l’analisi delle vulnerabilità in esecuzione, che fornisce il rilevamento e la prioritizzazione in tempo reale delle vulnerabilità che presentano un rischio significativo negli ambienti di produzione; la protezione delle applicazioni in esecuzione, che rileva e blocca gli attacchi alle applicazioni, come SQL injection, command injection e gli attacchi JNDI; e l’analisi della sicurezza, che consente la ricerca delle minacce e il rilevamento in tempo reale e la risposta agli incidenti. Queste funzionalità, combinate con l’AI Davis® della piattaforma Dynatrace e con le ampie capacità di automazione, consentono ai clienti di mitigare in modo proattivo i rischi e di automatizzare la riparazione, in modo da poter offrire innovazione in tutta tranquillità.

Il raggiungimento della AWS Security Competency è frutto della solida collaborazione tra Dynatrace e AWS, come testimoniato dalle attuali attestazioni AWS Competency, tra cui AWS Cloud Operations Competency, AWS Government Competency, AWS Migration and Modernization Competency, AWS Machine Learning in Applied AI Competency, AWS Container Competency e AWS DevOps Competency.

“Dynatrace e AWS svolgono un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle prestazioni dei nostri servizi digitali, mantenendo un elevato livello di sicurezza ed efficienza dei costi”, ha dichiarato Luca Domenella, Head of Cloud Operations and DevOps di Soldo. “Con la continua scalabilità del nostro ambiente cloud, i nostri team si trovano naturalmente ad affrontare una crescente complessità e un aumento dei rischi. Dynatrace ci fornisce una visione impareggiabile del nostro ecosistema digitale, consentendoci di identificare in modo proattivo le vulnerabilità e di porvi rimedio in tempo reale. Questo livello di precisione non solo ci fa risparmiare tempo prezioso, ma ci garantisce anche la sicurezza dei dati sensibili dei nostri clienti. Grazie a Dynatrace, possiamo concentrarci con fiducia sull’offerta della migliore esperienza digitale possibile per i nostri clienti, sapendo che il nostro ambiente cloud è protetto dalle minacce emergenti”.

AWS consente di realizzare soluzioni scalabili, flessibili e convenienti dalle startup alle organizzazioni globali. AWS ha istituito l’AWS Competency Program per supportare l’integrazione e l’implementazione di queste soluzioni e aiutare i clienti a identificare i partner AWS con una profonda esperienza e competenza nel settore. Il programma AWS Security Competency consente ai clienti di selezionare i partner ufficiali dell’AWS Partner Network (APN) che forniscono tecnologie che aiutano le organizzazioni ad adottare, sviluppare e distribuire soluzioni di sicurezza complesse su AWS. I partner con una AWS Security Competency hanno una profonda esperienza tecnica in materia di sicurezza su AWS e un comprovato successo dei clienti nella protezione del percorso nel cloud con le loro offerte di software e servizi.

“La sicurezza degli ambienti cloud dei nostri clienti è la nostra priorità assoluta, in quanto essi si trovano ad affrontare un panorama di minacce e rischi di attacchi informatici in rapida evoluzione”, ha dichiarato Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace. “Siamo orgogliosi di aver ottenuto la AWS Security Competency. Questo riconoscimento rafforza la nostra posizione di partner affidabile di AWS e testimonia il nostro approccio basato sull’intelligenza artificiale per identificare, bloccare e analizzare le vulnerabilità negli ambienti ibridi e multicloud. Ci motiva ulteriormente a continuare ad aiutare i nostri clienti ad accelerare la migrazione e la trasformazione del cloud con fiducia”.