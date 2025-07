Efficienza energetica dei data center: la visione di AMD

In un’epoca in cui i dati crescono in modo esponenziale, l’Intelligenza Artificiale si espande a macchia d’olio e i costi dell’energia elettrica aumentano vertiginosamente, è importante che le aziende facciano della sostenibilità una priorità. Lo sottolinea Alex Troshin, Product Marketing Manager – EMEA, Enterprise & HPC Server Business Unit di AMD nell’articolo che condividiamo di seguito, nel quale racconta come AMD stia affrontando questa sfida, puntando sull’efficienza energetica di processori e acceleratori e invita a ripensare i data center in un’ottica più sostenibile.

Buona lettura!

Efficienza energetica dei data center: un futuro più sostenibile

Ogni anno, il World Environment Day ci esorta a riconsiderare profondamente il nostro rapporto con le risorse del pianeta e le nostre abitudini quotidiane. Nel nostro settore, i data center – cuore pulsante del mondo digitale – elaborano, immagazzinano e distribuiscono informazioni in un flusso ininterrotto. Questa infrastruttura essenziale, tuttavia, comporta un impatto ambientale che merita la nostra attenta riflessione.

Con la progressiva transizione verso un’economia sempre più digitale, la vera sfida si è evoluta: non si tratta più soltanto di continuare a innovare, ma di farlo preservando il futuro energetico del pianeta. In questo contesto, ogni decisione assume rilevanza strategica e ciascun componente diventa determinante. Ecco perché in AMD innovazione tecnologica ed efficienza energetica avanzano di pari passo, e fanno parte di una stessa strategia. Da questa filosofia nasce la quinta generazione di processori AMD EPYC, pensati per offrire un salto di qualità in termini di prestazioni, ma anche un avanzamento in termini di sostenibilità.

La crescita esponenziale dei dati e la costante richiesta di servizi digitali hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale del settore. L’ampliamento dell’infrastruttura necessaria per soddisfare le esigenze di questo mondo iperconnesso richiede oggi un approccio più consapevole e sostenibile. In quest’ottica, il miglioramento dell’efficienza energetica ha cessato di essere una semplice opzione strategica per l’abbattimento dei costi operativi, trasformandosi in una priorità immediata per mitigare l’impatto ambientale.

Le prospettive si fanno ancora più complesse con l’avanzamento dell’intelligenza artificiale. I carichi di lavoro generativi stanno incidendo sul ritmo dei consumi, al punto che si prevede che l’elettricità globale supererà la capacità disponibile nei prossimi due decenni.

In questo scenario, in AMD ci siamo posti un obiettivo ambizioso: incrementare entro il 2025 l’efficienza energetica dei nostri processori e acceleratori di ben 30 volte rispetto ai parametri del 2020. Questo impegno non rappresenta una semplice dichiarazione di intenti, ma una chiara tabella di marcia verso un’industria tecnologica più sostenibile. Oggi abbiamo già raggiunto il nostro traguardo e migliorato di 38 volte le prestazioni per watt dei nodi di calcolo accelerati, dimostrando concretamente la validità del nostro approccio.

L’obiettivo non si limita al mero potenziamento delle prestazioni, ma si estende alla riduzione dell’impronta di carbonio derivante da ogni operazione digitale. La transizione verso data center caratterizzati da consumi elettrici inferiori e minori emissioni è la chiave per costruire un modello più sostenibile, senza sacrificare potenza o scalabilità. Questa evoluzione è supportata da architetture progettate fin dall’inizio per privilegiare un uso efficiente delle risorse. Architetture multi-chiplet, l’uso di processi produttivi avanzati e l’integrazione di acceleratori consentono di ottimizzare le prestazioni per watt. Inoltre, AMD collabora attivamente con i leader dell’ecosistema cloud e gli hyperscaler per scalare queste soluzioni in ambienti reali, dove l’efficienza energetica ha un impatto diretto sul consumo globale.

Infine, è importante evidenziare che la maggior parte dell’impatto ambientale dell’industria tecnologica non ha luogo all’interno delle aziende, ma lungo la loro supply chain. Produzione, assemblaggio e trasporto generano una percentuale significativa delle emissioni globali del settore. Per questo motivo, AMD ha chiesto a tutti i fornitori di impegnarsi a raggiungere obiettivi pubblici di riduzione delle emissioni entro il 2025.

Il momento attuale rappresenta un’opportunità ideale per reinterpretare i nostri data center, riflettere sul costo reale delle prestazioni e riconoscere come, attraverso l’innovazione, sia concretamente possibile conseguire elevati livelli di efficienza, promuovendo al contempo la sostenibilità.

di Alex Troshin, Product Marketing Manager – EMEA, Enterprise & HPC Server Business Unit, AMD