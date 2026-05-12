TeamSystem amplia la propria offerta per la gestione operativa nel retail, industria alimentare e GDO con l’acquisizione di Terya

TeamSystem – tech & AI company attiva nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce Terya, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni software integrate per la gestione operativa di aziende attive in diversi comparti, dal retail alla ristorazione, fino alla logistica e all’industria.

L’operazione consente a TeamSystem di estendere il proprio raggio d’azione nella gestione dei processi operativi, affiancando alle soluzioni già presenti in portafoglio competenze specifiche in ambiti ad alta complessità organizzativa. Il risultato è una presenza più continua lungo le attività alla base del funzionamento quotidiano delle imprese, dalla gestione dei punti vendita fino alle fasi più avanzate della supply chain.

Nata nel 2021 dalla convergenza di realtà con decenni di esperienza nel settore, Terya – che nel 2025 ha registrato ricavi pari a circa 25 milioni di euro – conta circa 160 dipendenti e sviluppa soluzioni software web-based pensate applicate a numerosi settori. Le sue piattaforme trovano infatti applicazione in contesti diversi, che spaziano dal retail alla ristorazione, dalla filiera alimentare alla logistica fino all’ambito industriale, evidenziando una solida capacità di adattamento a modelli organizzativi anche molto diversi tra loro. L’ingresso di Terya in TeamSystem arricchisce l’offerta con piattaforme integrate che collegano ambiti gestionali spesso separati, offrendo una visione più unitaria dei processi.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne portato avanti da TeamSystem, che nei primi mesi del 2026 ha già visto la conclusione di diverse operazioni, tra cui le acquisizioni di Nibol, innovativa piattaforma per la gestione del lavoro ibrido, ACD uno dei principali fornitori francesi di software contabili e gestionali per studi e professionisti, e DIA Yazılım, player tecnologico turco con soluzioni Cloud ERP modulari e scalabili per supportare le esigenze operative e normative delle PMI.

«Entrare a far parte del Gruppo TeamSystem rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di Terya» ha dichiarato Alberto Grotto, Founder e CEO di Terya. «La combinazione tra la nostra piattaforma tecnologica, la capacità di execution sviluppata negli anni e la scala industriale di TeamSystem ci permetterà di accelerare lo sviluppo delle nostre soluzioni e di portare la nostra tecnologia a supporto di un numero sempre più ampio di imprese. Per noi significa evolvere ulteriormente questa visione all’interno di una realtà solida e strutturata, con l’obiettivo di semplificare la gestione di processi complessi nei settori retail, industria alimentare, ristorazione e distribuzione organizzata, offrendo ai clienti strumenti sempre più integrati, evoluti e orientati al futuro».

«Con l’acquisizione di Terya acceleriamo la nostra strategia nel segmento Enterprise e, in particolare, nei settori retail, industria alimentare e GDO, dove efficienza operativa e tracciabilità end-to-end, abilitate dalla digitalizzazione, sono ormai fattori competitivi decisivi» ha commentato Tommaso Cohen, CEO di TeamSystem. «Questa operazione rafforza la nostra proposizione di piattaforme e competenze verticali, in grado di collegare negozio, operation e supply chain in un flusso unico di dati e decisioni: dall’esecuzione in punto vendita alla logistica, fino alla governance dei processi. L’obiettivo è concreto: ridurre complessità e tempi di gestione, aumentare controllo e qualità del servizio e creare basi solide per casi d’uso di AI sempre più efficaci, trasformando i dati operativi in azioni misurabili per i nostri clienti».

TeamSystem è stata assistita da KPMG Italia per l’area financial & tax e da Pedersoli Gattai per gli aspetti legali. I venditori sono stati assistiti dal Dott. Alessandro Borselli per gli aspetti finanziari e da Unistudio & Gambino con il Partner Enrico Repetto e l’associato Matteo Santellani e dall’Avocato Eric Zivelonghi per gli aspetti legali.