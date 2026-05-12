Data center europei: la crescita è già certa, la leadership ancora no

Lo stop ai nuovi data center in alcune regioni del Nord Europa non sorprende chi conosce il settore dall’interno. Negli ultimi anni il mercato europeo ha registrato una crescita senza precedenti, trainata prima dal cloud computing e oggi, con forza ancora maggiore, dalla domanda AI e High Performance Computing. Ma a questa accelerazione non ha corrisposto un adeguamento altrettanto rapido sul fronte che conta di più: la disponibilità reale di potenza elettrica e la capacità delle reti nazionali di reggere l’espansione.

Attenzione, però, a non leggere questa fase con la lente dell’emergenza. Quello a cui assistiamo non è un arretramento, ma un passaggio fisiologico verso un mercato più maturo e selettivo. Per anni le regioni nordiche sono state la destinazione quasi automatica per nuovi campus: energia a costi contenuti, clima favorevole al raffreddamento, quadro normativo stabile. Una combinazione che ha innescato una corsa all’accaparramento di terreni, connessioni di rete e capacità energetica – spesso anche da parte di operatori senza una reale solidità progettuale.

È una dinamica che ha una conseguenza diretta: i gestori delle reti elettriche oggi alzano l’asticella. Ed è giusto che lo facciano. La crescita del settore non può più fondarsi sulla logica del “trovo terreno, porto potenza”. Serve una pianificazione integrata che tenga insieme sviluppo immobiliare, strategia energetica, sostenibilità e infrastrutture pubbliche. Lo si percepisce concretamente sul campo: le interlocuzioni con utility, operatori di trasmissione e istituzioni pesano ormai quanto – se non più – degli aspetti puramente tecnici o costruttivi.

Il punto di fondo è un cambio di natura: il data center non è più soltanto un asset tecnologico o immobiliare. È, a tutti gli effetti, un’infrastruttura energetica. E questo ridefinisce le regole del gioco. Gli hyperscaler continueranno a investire – la domanda AI non lascia alternative – ma lo faranno con parametri nuovi: contratti di lungo termine per l’approvvigionamento energetico (PPA), produzione rinnovabile in prossimità del sito, sistemi di accumulo, gestione dinamica dei carichi, recupero del calore. Elementi che fino a pochi anni fa comparivano in fondo a un business plan oggi ne determinano la fattibilità.

C’è poi un effetto collaterale tutt’altro che secondario: la geografia europea dei data center si sta ridisegnando. Il Nord Europa è stato per anni il riferimento quasi obbligato per i grandi sviluppi hyperscale. Oggi mercati come Italia, Spagna e il Mediterraneo più ampio entrano nella conversazione con argomenti concreti. Non perché offrano condizioni automaticamente migliori, ma perché dispongono ancora di margini per costruire strategie infrastrutturali più equilibrate – vicine ai nuovi corridoi digitali, alle dorsali sottomarine e a una disponibilità di energia rinnovabile in forte crescita.

Nessuno di questi scenari, però, si materializza senza una governance all’altezza. E qui il quadro europeo mostra fragilità evidenti. Stati Uniti e Medio Oriente procedono con processi autorizzativi più snelli, investimenti energetici massicci e una velocità decisionale che l’Europa oggi non riesce a eguagliare. La domanda di fondo, allora, non è se i data center continueranno a crescere – questo è fuori discussione – ma dove e a quale ritmo il nostro continente saprà intercettare questa crescita.

Quanto sta accadendo nel Nord Europa, in definitiva, non è una crisi: è un avvertimento. Il settore ha davanti a sé una finestra per trasformare un collo di bottiglia in un vantaggio competitivo, ma solo a condizione che pianificazione energetica, coordinamento pubblico-privato e visione industriale di lungo periodo procedano alla stessa velocità della domanda. Chi saprà muoversi in questa direzione non subirà la transizione: la guiderà.

A cura di Luca D’Alleva, Head of Service Italia e Iberia di BCS Consultancy