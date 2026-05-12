Oracle AI Database@AWS ora disponibile in Italia

Oracle e Amazon Web Services (AWS) offrono ora Oracle AI Database@AWS ai clienti in Italia. Grazie alla disponibilità dell’offerta nella Region Europa AWS (a Milano), i clienti possono ora eseguire Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous AI Database e Oracle Autonomous AI Lakehouse su infrastruttura dedicata su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) all’interno di AWS.

I clienti possono migrare rapidamente e facilmente i propri carichi di lavoro Oracle AI Database e Oracle Exadata on-premises verso Oracle AI Database@AWS con minime modifiche, mantenendo piena disponibilità delle funzionalità, compatibilità architetturale e le stesse prestazioni dell’ambiente on-premises. Inoltre, Oracle AI Database@AWS offre integrazioni zero-ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) che unificano i dati tra Oracle e AWS per analisi avanzate, machine learning e servizi di AI generativa, come Amazon Bedrock.

Grazie all’integrazione delle potenti capacità di Oracle AI Database con i dati e i principali servizi AWS, i clienti possono sviluppare facilmente nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale o potenziare quelle esistenti.

“La disponibilità di Oracle AI Database@AWS nella Region AWS di Milano supporterà la crescente domanda da parte delle aziende in Italia che desiderano modernizzare carichi di lavoro mission-critical accelerando al contempo l’innovazione nell’AI”, ha dichiarato Mario Nicosia, vice president, Database Platform, Oracle Italia. “I clienti possono ora migrare i propri workload on-premises Oracle AI Database e Oracle Exadata verso Oracle AI Database@AWS con il minimo impatto operativo. Ciò consente di generare nuovo valore di business sfruttando le funzionalità di IA integrate nel Oracle AI Database, combinate con i servizi AWS, per sviluppare nuove applicazioni basate sull’IA o potenziare quelle esistenti”.

Disponibilità di Oracle AI Database@AWS

I clienti possono acquistare Oracle AI Database@AWS direttamente su AWS Marketplace semplificando i processi di ricerca, prova, test, acquisto, implementazione e gestione di migliaia di soluzioni. In alternativa, è possibile acquistare Oracle AI Database@AWS tramite partner di canale qualificati AWS e Oracle. Questo offre ai clienti la flessibilità di collaborare con partner di fiducia per dare slancio all’innovazione e risolvere complesse sfide aziendali nel cloud. Possono inoltre utilizzare gli Oracle Multicloud Universal Credits per una maggiore flessibilità negli acquisti.

La disponibilità nella Region Europa AWS (Milano) si aggiunge a quella precedentemente annunciata in 17 Region AWS, tra cui Asia Pacifico (Hyderabad), Asia Pacifico (Mumbai), Asia Pacifico (Osaka), Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Tokyo), Australia (Melbourne), Australia (Sydney), Canada (Centrale), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Europa (Londra), Europa (Parigi), Europa (Zurigo), Stati Uniti Est (Virginia del Nord), Stati Uniti Est (Ohio) e Stati Uniti Ovest (Oregon). Oracle e AWS prevedono di estendere la disponibilità a quattro ulteriori Region quest’anno: Europa (Spagna), Europa (Stoccolma), Sud America (San Paolo) e Stati Uniti Ovest (California del Nord).